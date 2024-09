Repudian a concejales por impedir la creación del Parlamento de las Diversidades

La Asociación Civil Diversidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (DiverNoBA) emitió en Lincoln un fuerte repudio contra los concejales del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y de La Libertad Avanza (LLA) por impedir la creación del Parlamento de las Diversidades.

Mediante un comunicado, señalaron: “Desde DiverNoBA queremos expresar nuestra profunda disconformidad y preocupación ante el despacho desfavorable emitido por los concejales en relación al proyecto de ordenanza que proponía la creación del Parlamento de las Diversidades, el cual estaba previsto desarrollarse en el Honorable Concejo Deliberante de Lincoln”.

El comunicado de DiverNoBA agregó: “Este proyecto, que surgió como una herramienta inclusiva y participativa, tenía el objetivo de generar un espacio de debate y diálogo entre las diferentes identidades y expresiones que conforman la diversidad en nuestra comunidad. Su implementación habría sido un paso significativo hacia la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos”.

En la misma línea, afirmaron: “El rechazo del proyecto no solo frena una iniciativa que apuntaba a visibilizar y defender los derechos de las personas LGBTTIQ+, sino que también envía un mensaje contrario a los valores de equidad y pluralidad que nuestra sociedad debería promover. Nos preocupa profundamente que se prioricen otros intereses por encima del respeto a la diversidad y la necesidad de generar espacios para el diálogo democrático”, y añadieron: “Lamentamos que los concejales no hayan valorado el impacto positivo que este parlamento podría haber tenido en la comunidad y seguimos comprometidos con la defensa de nuestros derechos. No nos rendiremos en nuestra lucha por una sociedad en la que todas las voces sean escuchadas y respetadas”.

Por último, sostuvieron: “Les solicitamos a los representantes del pueblo a reflexionar sobre la importancia de políticas de igualdad y a considerar el impacto que decisiones como esta tienen sobre la vida de tantas personas que, diariamente, enfrentan situaciones de discriminación y vulnerabilidad”, y cerraron “Seguiremos trabajando junto a la comunidad, organizaciones y movimientos sociales para hacer valer los derechos de las diversidades y para que, en un futuro no muy lejano, podamos concretar este y otros proyectos que promuevan una sociedad más inclusiva y respetuosa”.