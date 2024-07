A pesar de no haber cobrado, los empleados de ARSA volvieron a trabajar

Ya pasaron más de dos semanas de la última audiencia en el Ministerio de Trabajo de Lincoln y los 214 trabajadores de ARSA continúan aguardando que la Secretaria de Trabajo de la Nación (a donde se derivó el caso), anuncie una nueva fecha para que las partes intenten resolver el conflicto. Hasta el día de hoy, la empresa solo depositó el 15 por ciento de los haberes de mayo (fue el cuarto día hábil del corriente mes) y antes del 30 de junio deberían haber abonado el medio aguinaldo. “Tras el expediente de inspección del Ministerio de Trabajo de la Provincia, favorable a los trabajadores, se decidió que todos los operarios intimen por los créditos laborales, al pago de los salarios atrasados", confesaron desde Atilra, argumentando que “los trabajadores están siendo víctimas de las irresponsabilidades de los empresarios”.

No obstante, y pese a lo que están atravesando las familias, este lunes los operarios decidieron ingresar nuevamente a la planta y ponerse a disposición de ARSA, más allá de la deuda que existe con ellos. “Esto es un claro gesto de que los trabajadores no se niegan a trabajar. Quieren entrar, trabajar, pero necesitan cobrar el sueldo y esperan una respuesta de la empresa, que dejó sin comida a sus familias, debiendo el 85 por ciento de su salario del mes de mayo, no cumpliendo con el aguinaldo. Ya trabajaron el periodo que se les adeuda y están en su legítimo derecho de reclamar lo que se ganaron”, afirmaron desde el gremio.

Reunión clave

El viernes en horas del mediodía, los trabajadores de ARSA, acompañados por Delegados de la Planta de Arenaza y directivos de Atilra Junín, se reunieron con el Intendente de Lincoln Salvador Serenal y algunos Legisladores de la UCR. El encuentro, que se dio bajo el marco del proyecto que llevan adelante estos últimos ("Legisladores en Camino"), sirvió para tratar el conflicto de que tienen los operarios con la empresa ARSA, la cual les adeuda el 85 por ciento del salario del mes de mayo. En este contexto, Serenal llevó a una mesa de diálogo en la que los representantes de los trabajadores pudieron contar detalles y trasladar su preocupación a los legisladores provinciales respecto al estado de situación laboral que está atravesando y el latente peligro de más de 200 puestos de trabajo que se encuentran en riesgo en el partido de Lincoln.

Participaron de la reunión la Diputada Provincial de la UCR y Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia Alejandra Lorden (Séptima Sección Electoral); Eugenia Gil, Senadora Provincial, (Cuarta Sección Electoral) y Ariel Bordaisco, Senador Provincial (Quinta Sección Electoral)