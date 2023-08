Principio de incendio en una escuela de Lincoln

Esta tarde se produjo un incendio en la caldera central de la Escuela Primaria N°2 de Lincoln, donde también funciona la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD). La evacuación de los alumnos y del personal docente se realizó de manera inmediata a la plaza principal. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

“Recibimos un llamado alertando sobre la presencia de humo y al arribar al lugar detectamos que provenía de la caldera y comenzamos a trabajar sobre ella. Por una cuestión protocolar y preventiva se evacuó a los alumnos de la primaria y del jardín de infantes”, explicó el oficial auxiliar de dotación, Lucas Frino.

Y agregó: "Me entrevisté con el técnico y me dijo que fue un desperfecto propio de la caldera que puede ser por antigüedad o del propio material y que ya no hay riesgo”.