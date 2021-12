Luis Moretti, una vida dedicada a la emergencia

Luis Moretti (60) trabajó en el sistema de emergencias como chofer del hospital municipal de Lincoln por más de 28 años. El pasado 16 de noviembre fue su último día de trabajo porque llegó su jubilación. Su esposa lo hizo público en las redes sociales y los mensajes de cariño y afecto no tardaron en llegar. Luis es reconocido por cientos de linqueños y confiesa que en este tiempo, cosechó muchos amigos.

Tiene tres hijos, Antonela, Leandro y Joaquin; y comparte su vida con Claudia, su compañera. Además de la pasión que lo llevó a trabajar más de dos décadas en el sistema de emergencias del hospital municipal a bordo de una ambulancia, tiene otras tres pasiones, los caballos de trote, River Plate y el Club Juventud de Lincoln.

“Muchas veces he tenido cumpleaños de mis hijos y no he podido ir por el trabajo; tengo el orgullo de decir que en los 28 años que trabajé en el hospital, jamás falté, tengo el legajo limpio, sin ninguna llegada tarde y eso me llena de orgullo”. Y en la misma línea agregó: “voy a extrañar las urgencias, hoy cuando sonaron los bomberos me corrió un escalofrío por todo el cuerpo, eso te queda, te marca mucho trabajar en el hospital”, confesó Luis Moretti con los ojos vidriosos.