Violento ataque homofóbico a un joven de El Triunfo

Hermann Müller, oriundo de la localidad de El Triunfo, partido de Lincoln, fue brutalmente golpeado en la mañana de ayer, lunes 23, en la ciudad de La Plata, donde actualmente vive. El joven relató los hechos en su cuenta de Facebook con la intención de "visibilizar estos casos porque todavía rige la heteronorma patriarcal”.

En diálogo con el portal noticias Info blanco sobre negro, Hermann Müller contó que "caminaba por diagonal 76 entre 16 y 42 para ir a trabajar, de repente escuché 'ese es puto, hay que matarlo' y al instante sentí el impacto de una patada voladora en la cara, por suerte no me caí y pude salir corriendo, sino no la contaba”. Müller dijo también que "estaba al tanto de que estas cosas pasaban pero jamás lo había tenido que vivir, yo era de los gays que no iban a la ‘Marcha del Orgullo’ porque ya éramos iguales y no había más por qué marchar, pero evidentemente somos iguales en cuanto a derechos civiles pero todavía hay un sector de la sociedad que es intolerante. Más que el golpe en la cara me duele darme cuenta de que todavía hay gente así que no soporta a las minorías”.