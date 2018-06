Mario Ruiz: “todo esto fue una pesadilla"

Tras ser acusado por corrupción, el exsecretario de Hacienda del Municipio, Mario Ruiz, dejó la cárcel y ahora tiene prisión domiciliaria.

En las últimas horas mantuvo un diálogo con La Posta Radio (FM 88.5) y dijo “nunca en mi vida se me pasó por la cabeza que me iba a pasar una cosa así. Realmente me sorprendió desde el momento en que me detuvieron”, manifestó y agregó "después de todo este tiempo, la verdad que hoy puedo decir que estoy bien. Todo el tiempo que estuve preso, no podía dejar de pensar por qué eso me pasaba a mí”.

Sobre los cinco meses que había pasado detenido, el ex funcionario señaló a La Posta Radio: “me tocó a mí y en esos lugares tenés que ser fuerte, porque, de lo contrario, te morís. Fueron distintas etapas. En el momento que estuvimos en la comisaría, creímos que estábamos bien por el trato que teníamos con la gente. La verdad que se portaron muy bien con nosotros. Tomamos dimensión del estado en que estábamos cuando nos llevaron a Junín. Veíamos el sol cuando podíamos; caminábamos un poco. El sistema te va comiendo y lo poco que te dan lo agradecés. En el día a día se trata de sobrevivir, pensando en que cada vez falta menos para salir, porque, de lo contrario, te enfermás. Realmente, todo esto fue una pesadilla, desde el principio hasta el día de hoy”.

Ruiz también habló sobre el accionar de la Justicia luego de que las pericias demostraran que su firma era falsa. “Fue un golpe terrible porque era lo que yo tenía para demostrar que no tenía nada que ver con lo que se estaba investigando y por lo que estábamos detenidos. Nunca había participado en eso, no había firmado nada y, cuando hice la pericia, lo hice sin mirar el expediente. Una vez que finalicé, me mostraron una copia de la documentación donde se ve una orden de pago con lo que, supuestamente, era mi firma, pero era alevoso que no era la mía, por lo cual me fui tranquilo y me aseguraron que, con eso, salía de la causa. Todo esto sucedió cuando todavía estábamos en General Pinto y pasaron cuatro meses, porque no estaba la documentación”, indicó.

Foto: La Posta