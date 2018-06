Pedro Mairal: "siento culpa por los libros que compro y no tengo tiempo de leer"

Ayer, domingo 17 de junio, en el Centro de Exposiciones La Estación, el escritor Pedro Mairal brindó una charla en el cierre de la 3º Feria del Lector.

Entre otras cosas el autor de la novela “La uruguaya”, señaló que “me gusta que este evento se llame Feria del lector. Encara la cosa muy distinta a la feria del libro. Porque el libro es un objeto y sin el lector no tiene vida. El lector es quien le da vida a un libro. Entonces me parece más humano el título ‘Feria del lector’ porque es juntarse y compartir lectura, compartir la experiencia de la lectura. Y no tanto el mercado del libro y la suma de librerías. En cambio la idea de compartir experiencias de lectura me interesa más”.

En relación a la lectura expresó que en su faceta de lector fue variando con el tiempo. “Ahora por culpa de las nuevas tecnologías leo menos en papel. La literatura en la computadora es una cosa muy dispersa. No es una lectura en profundidad. Es una lectura de vínculos, lees un pedacito de esto que te lleva a esto otro y te lleva a esto otro y es una lectura un poco plana, no lees cosas muy largas. Entonces me parece que la lectura se me atomizó, se me rompió un poco con las nuevas tecnologías”, señaló Mairal. Y agregó: “Leo cosas más breves, leo mucho pero cositas breves”.

En este sentido también manifestó que “me gusta cuando de golpe en una sala de espera o algo así, me veo forzado a leer el libro en papel que tengo en la mochila y de golpe vincularme de nuevo con la tranquilidad del papel que lo tocás y no cambia y no se le acaba la batería. Fui cambiando con el tiempo como lector, empecé leyendo mucho en papel y ahora es parte de mi trabajo como jurado de concursos leer cosas originales y siempre estoy leyendo anillados de escritores amigos. Siempre tengo una pila de anillados que me persigue. Pero soy un poco culposo de los libros que voy comprando y no tengo tiempo de leer. Soy como muchos lectores distintos en distintos momentos”.

En cuanto al oficio de escritor, Pedro Mairal fue categórico y afirmó: “La escritura te salva, siempre escribir te hace bien, incluso cuando escribís las cosas más oscuras te hace bien”. En efecto, el autor de Maniobras de evasión (Emecé) en el que narra cómo es “inventarse como escritor y cómo es el detrás de escena de la vida de escritor”, sostuvo en Lincoln que “nunca escribir me hizo mal, jamás”. “Nunca vi a nadie al que escribir le hiciera mal. Trabajo un montón con gente que escribe desde hace muchos años, algunos empiezan a escribir en mi taller y nunca escribir hace mal. Siempre hace bien. Porque se ordena un poco el caos interno, la sensación de incomprensión del mundo. La escritura te permite plantar las dudas y las incertidumbres en palabras”, completó.

Pedro Mairal nació en Buenos Aires en 1970. Su novela “Una noche con Sabrina Love” recibió el Premio Clarín en 1998 y fue llevada al cine. Publicó además las novelas “El año del desierto” y “Salvatierra”, el volumen de cuentos “Hoy temprano”, y los libros de poesía “Tigre como los pájaros”, “Consumidor final” y “Pornosonetos”. En 2007 fue incluido por el jurado de Bogotá39 entre los mejores escritores jóvenes latinoamericanos. Trabaja como guionista y escribe para distintos medios gráficos. En 2011 condujo el programa de televisión Impreso en Argentina. En 2013 publicó la novela en sonetos “El gran surubí”, y “El equilibrio”, una recopilación de las columnas que escribió durante cinco años para el semanario Perfil. “La uruguaya”, novela publicada en 2016, es un éxito internacional de crítica y público. Su último libro es Maniobras de evasión (2017).