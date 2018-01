"Se abre una nueva etapa"

En una entrevista con Democracia, el intendente de Lincoln, Salvador Serenal, se refirió a la detención de su antecesor, Jorge Fernández, y afirmó que el hecho reviste importancia “no solo para la política linqueña sino a nivel provincial y nacional”, ya que abre una “luz de esperanza, que le devuelve a la gente la confianza en la Justicia argentina”. “Si no hay justicia no hay ejemplo para la sociedad”, remarcó. “Si no denunciamos somos cómplices, por eso creo que si bien se cierra una etapa, se abre otra de esperanza y confianza en la justicia”, dijo.