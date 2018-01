Axel cantará en el primer show musical de las noches del Carnavalincoln 2018

Comienzan hoy los Carnavales 2018 en la ciudad de Lincoln y en esta primera noche se presenta el reconocido cantante de música pop, Axel.

La grilla se completa con las siguientes actuaciones: domingo 28, Damián Córdoba; sábado 3 de febrero, Las Pastillas del Abuelo; domingo 4 de febrero, Kapanga; viernes 9 de febrero, Cristian Castro; sábado 10 de febrero, Los Carabajal; domingo 11 de febrero, Valeria Lynch; lunes 12 de febrero, Agapornis; martes 13 de febrero, Sabroso.

La Municipalidad de Lincoln difundió el listado de precios sugeridos por la Asociación Civil Carnaval Artesanal Linqueño para cantinas durante la presente edición del Carnavalincoln. Señalan que para quienes vayan desde Junín, el gasto estimativo de combustible del auto es de entre $200 y $260, mientras que el pasaje de colectivo cuesta $65.

De acuerdo a lo informado por la comisión organizadora, la nieve oficial será marca Cosminieve que tendrá un valor de $30 dentro del recorrido.

En tanto el valor de las tribunas oscilará entre $120 a $150, dependiendo a la ubicación; las mesas con cuatro sillas tendrán un valor sugerido de $600 para los días sábados y la noche del domingo 11 y de $500 para las restantes jornadas; por último, el estacionamiento costará $80 y con el comprobante se participa de un sorteo de una bicicleta marca Volkswagen.

Cantinas

Las cantinas fueron asignadas a las siguientes instituciones: Club Rivadavia, El Chañar, Club Juventud Unida, Club Argentino, Ocio, CAVUL, Club Lincoln, A.L.A.S., GIDI, Club Atlético El Linqueño, Bochin Club, Escuela Primaria N° 4, Centro Tradicionalista “El Parque”, Peña "El Ateneo", Escuela Especial (Anexo El Triunfo) y Club Jorge Newbery. Además, habrá puestos correspondientes a frentistas y otros puestos a cargo de particulares.

Los valores para los diferentes productos son los siguientes: cerveza (lata 500 cm3): $50; agua mineral: $25; gaseosa (500 cm3): $35; gaseosa vaso: $20; fernet (500 cm3): $80; vino (500 cm3): $65; cono de papas (en puestos): $40; cono de papas (en recorrido): $45; choripán: $45; sándwich de carne: $70; hamburguesa simple: $40; hamburguesa completa: $50; y pancho: $30.

No bebidas alcohólicas

No se permitirá el ingreso al recorrido con conservadoras, termos y botellas que contengan bebidas alcohólicas

La Municipalidad de Lincoln informa que durante las noches del Carnavalincoln 2018 se encuentra prohibido el ingreso al recorrido del corso con bebidas alcohólicas, envases de vidrio y termos de acuerdo al protocolo de seguridad que se respetará para la presente edición.

A su vez, esta prohibición alcanza a las tribunas donde se aplicará el derecho de admisión y permanencia en las mismas sobre quienes tengan en su poder botellas de vidrio, termos con bebidas alcohólicas y / o mochilas que puedan contener bebidas preparadas (tragos, fernet, etc).

Por otra parte, se aclara que los espectadores que deseen concurrir al Carnaval con conservadoras, bebidas y alimentos podrán hacerlo siempre y cuando no infrinjan las condiciones enumeradas más arriba.