En Junín y ante el fiscal Ochoaizpuro, Jorge Fernández se negó a declarar

El ex intendente de Lincoln Jorge Fernández, del Frente para la Victoria, detenido por la presunta comisión de delitos de corrupción, se negó a declarar ayer ante el fiscal de Junín Javier Ochoaizpuro, en tanto que la ex empleada de Tesorería Silvia Mazaitis, también investigada, brindó una "versión de los hechos" que será investigada, informaron fuentes judiciales a Democracia.

Fernández, quien condujo el distrito linqueño entre 2003 y 2015, fue trasladado ayer a la sede del Ministerio Público Fiscal para prestar declaración, luego de haber sido detenido anteayer junto a cuatro ex funcionarios de su administración, en el marco de una causa en la que se investigan los presuntos delitos de asociación ilícita, malversación de fondos públicos, adulteración de documentos y uso de documentos adulterados en 39 hechos.

Según confirmaron las fuentes a Democracia, ahora la jueza tiene cinco días para resolver si excarcela a Fernández.

En la causa, la Justicia trabaja junto a instructores especializados de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración, indicaron las fuentes.

El fiscal Ochoaizpuro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de esta ciudad, también ordenó detener al ex funcionario Walter Fernández, ex contador general; a Mario Ruiz, ex secretario de Hacienda; a Mazaitis, ex empleada de Tesorería; y a Marcelo Porto, el ex tesorero.

“Datos de importancia”

Fuentes judiciales informaron que "los ex funcionarios de su administración se negaron a declarar", en tanto "la mujer declaró y dio una versión de los hechos que hay que cotejarla con los elementos que están incorporados a la causa".

Al respecto, sobre las declaraciones de Silvia Mazaitis, ex empleada de tesorería, no se brindaron mayores precisiones para "no entorpecer la causa" aunque se reveló que "dio algunos datos de importancia" para la investigación que se lleva adelante.





El parte oficial

Desde la oficina de prensa de la Fiscalía emitieron un comunicado donde se señala que “a las 17.55 de hoy (por ayer) concluyó por parte del Agente Fiscal doctor Javier Ochoaizpuro, titular de la UFIJ N° 2, la recepción de las declaraciones previstas por el artículo 308 del Código Procesal Penal, a los cinco imputados en el marco de la IPP 04-00-007452-16-01.”

“Los detenidos -quienes al margen de las audiencias llevadas a cabo continúan en tal condición- fueron asistidos en todos los casos por abogados particulares presentes en cada acto.”

“Walter Daniel Fernández, Mario Enrique Ruiz, Marcelo Roberto Porto -el último en ser detenido, en la noche de anteayer en el domicilio de su padre- y Jorge Abel Fernández, hicieron uso del derecho de abstenerse de declarar, mientras que Silvia Cristina Mazaitis prestó su declaración ante el fiscal interviniente, por espacio de aproximadamente dos horas.”

“Se pospuso la declaración”

Desde el estudio jurídico del juninense Darío De Ciervo, a cargo de la defensa de Porto y Walter Fernández, Federico Bazzani afirmó a Democracia: “Por la complejidad de la causa, debemos estudiarla. Nuestros defendidos querían declarar. Cuando los citan a declarar y vemos los hechos que tienen tantos detalles, se dieron cuenta de que había cosas que no se acordaban. No por contradicciones ni nada en particular, ya que los hechos por los que se los acusa son de hace ocho años. Entonces, de común acuerdo, le propuse al fiscal y al cuerpo de Delitos Complejos de La Plata, hacer una declaración con más tiempo de leer el expediente”.

“No es que no declararon amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sino que directamente se abortó el acto y se pospuso para una oportunidad procesal en la que las defensas puedan ejercer mejor el derecho al material. Como es tan compleja la causa, hay que estudiarla, ya que en dos horas no se pueden estudiar 6 ó 7 años de investigación”, afirmó.