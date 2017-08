Serenal revalidó su gestión con un amplio triunfo de Ramos

En la ciudad de Lincoln se dio una situación particular, porque más allá de que las elecciones primarias se cumplieron normalmente, no hubo festejo de los partidos políticos, dado el duelo que la población sostiene ante la no aparición de los pilotos desaparecidos en San Fernando.

De hecho hubo una marcha por el centro de la ciudad, para pedir por Matías Ronzano y Emanuel Vega. Los vecinos de la ciudad se congregaron en la plaza Rivadavia para caminar en busca de respuestas. Hoy se cumplen tres semanas desde el último contacto con ellos.

Resultados de la elección:

Rotundo triunfo de Diego Ramos (Cambiemos 1 A), sobre Pezzi (Unidad Ciudadana lista 4).

Los resultados parciales indican que Cambiemos, habría ganado por el 45,96 por ciento (Diego Ramos ganó la primaria a Gerardo González); Unidad Ciudadana, 21,24 % (Juan Pezzi ganó la interna a Marcelo Arrizabalaga); 1 País, 11,32 % (paridad entre los precandidatos Manuel Solana y Walter Zalazar); Frente Justicialista, 11,15 % (Nicolás Olabarriaga); Frente de Izquierda, 1,79 % (Martín Beloso); y Partido Renovador Federal, 0,84 % (Rubén Banegas).