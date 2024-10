Se detectó un caso sospechoso de meningitis en Chacabuco

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Chacabuco emitió un comunicado de prensa ante un caso sospechoso de Neisseria Meningitidis, por clínica y muestra de líquido cefalorraquídeo, en la Institución Máximo Gil. Así, el mismo asegura:”Sabiendo desde la epidemiología que la portación es nasofaríngea, se define contacto cercano toda persona expuesta a las secreciones durante los 7 días previos: convivientes, personal de la Institución, compañeros del mismo salón con contacto directo, alrededores de su asiento o que compartan útiles, botella, etc”.

De esta manera, el día sábado se hizo entrega de la medicación profiláctica necesaria. Y, además, en el día de hoy, se realizarán charlas informativas en Institución Máximo Gil y Escuela N° 12 para evitar angustia y ansiedad en el resto de las familias.

Por su parte, desde la institución Miguel Máximo Gil también emitieron un comunicado de prensa firmado por Victoria Fernández Paz, quien es parte del equipo de la Fundación.

“Queremos en primer lugar agradecer a todo el personal, cuidadoras, equipo técnico, voluntarios y personal del área de salud de nuestro hospital municipal por la predisposición y acompañamiento en estos días. Sin duda todo funciona en equipo y logramos serlo. Por otro lado, queremos aclarar que se trató de un caso aislado de meningitis bacteriana, no viral por lo cual su organismo estaba predispuesto a la bacteria, por lo tanto, no se puede hablar de epidemia ni mucho menos”, afirmaron y agregaron: “Se han tomado todos los recaudos de modo preventivo a las personas que son convivientes o contactos directos. Hacemos esta salvedad para todas las personas que se han acercado, o comunicado manifestando preocupación frente a que son contactos de contactos. Insistimos no es un virus ni tampoco epidemia, por lo cual se aplicó el protocolo preventivo a las personas indicadas por la infectóloga y el personal de salud que trabajó en el caso, continuando con normalidad la rutina diaria. De todos modos, se contactó uno por uno a los que se le suministró la profilaxis. La menor está evolucionando muy bien y en unos días volverá a su hogar con normalidad”.