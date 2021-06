Víctor Aiola cuestionó el acto en la Autopista 7 y pidió más vacunas

¿Qué análisis hace del acto de inauguración del tramo de la Autopista 7?

- Creo que no era momento de hacer ese análisis político que hizo el Presidente, de lo recibido, lo que se hizo, los kilómetros que hizo uno, que hizo el otro, las obras no las hace un gobierno determinado, las hace el vecino con su aporte, con los impuestos. Los presidentes inician una obra por el manejo de los fondos, en este caso ocurre que ni el presidente ni su espacio político escucharon el reclamo de los Autoconvocados durante mucho tiempo. Tuvo que venir el gobierno de Mauricio Macri para escuchar y cumplir con la palabra. No está bueno atribuirse cosas, se está cumpliendo con cuidar la vida de la gente, en este caso para evitar que haya más fallecidos. Las palabras que se dijeron no tenían nada que ver con el sentimiento que tenemos todos sobre esta ruta, que se llevó tantas vidas. Además, faltaba un actor principal que es Autoconvocados de Chacabuco y Junín, que perdieron familiares y durante años viajaron a Vialidad, se reunieron con ministros para impulsar esta obra tan esperada. Me parece que faltaron ellos.

- ¿Mantuvo diálogo con el Presidente?

- Hubo un saludo formal con el presidente, pero no mantuvimos diálogo, el acto fue muy corto y dejó mucho que desear desde el punto de vista de cómo fue encarado: no invitaron a los Autoconvocados y no permitieron el acceso a la prensa. Son construcciones colectivas, cuando algo se logra todos tenemos que estar ahí, todos los actores sociales que directa o indirectamente participaron. Fue un acto a medias. Además, el trato hacia los intendentes demuestra cierto grado de no respetar la voluntad popular, nos pusieron en la tercera fila, era un acto muy importante, teníamos que estar a la par del gobernador y el presidente, como siempre ha sido. Son mezquindades de la política que, gracias a Dios, la gente se da cuenta y no se las deja pasar.

- En cuanto a la pandemia, hubo disminución de casos en Chacabuco

- Sí, estamos evaluando los pasos a seguir. Ahora estamos en Fase 2. Tenemos un gran número de ocupación de camas tanto de Terapia como de internación por Covid, 80% en el primer caso y 90% en el segundo. Nuestro sistema de salud está trabajando al máximo, muy cansados, pero con ganas de cuidar al vecino. Es una tarea titánica, se ha hecho muy larga. Pedimos que lleguen vacunas en tiempo y forma, necesitamos un shock de vacunas para frenar esta ola. Si no las cosas no van a mejorar. En el país hay alrededor del 24% de la población vacunada con una dosis y, con dos dosis, el 7%. Estamos lejos del shock. Necesitamos tener más del 70% de la población vacunada con dos dosis, son 70 millones de dosis las que necesitamos y desde diciembre hasta ahora llevamos 20 millones.

- Denunciaron irregularidades en la vacunación en Chacabuco

- Nos llama la atención que muchos vecinos jóvenes se anotan y ponen factores de riesgo o condicionantes que no tienen, eso no se controla en la posta de vacunación, algunos firman la declaración jurada, pero no controlan que sea real, nosotros pedimos que se controle a cada uno. Estamos alertando y queremos que se revea de forma urgente y si hay que ir a la Justicia para que investigue quién falseó los datos lo haremos. La vacuna es fundamental para salir de esto, pero primero están aquellos que verdaderamente lo necesitan, quienes tienen factores de riesgo, tiene que ser estricto el control.

- ¿Funcionaron las medidas de restricción que aplicaron?

- Acá bajaron los casos, pero sabemos que esto va a volver a pasar más adelante, el único método para contener esto no pueden ser las restricciones y aislamiento de la gente. El comercio no da más, lo económico no da más. Eso genera incertidumbre en los vecinos, la están pasando mal por la pandemia de Covid-19 y lo económico. Necesitamos vacunar, estamos obsesionados con que las vacunas lleguen. No se trata de salir a discutir, la gente está cansada de que los políticos salgan a pelear cuando ellos la están pasando mal. Llegaron 20 millones de vacunas al país, se distribuyeron 15 millones y se aplicaron 13 millones, me pregunto por qué no se utilizan los vacunatorios municipales para poder aplicar en forma rápida. La mejor vacuna es la que está aplicada, no la que está guardada para no quedarse sin. No tiene que haber especulación, deben ser aplicadas lo más rápido posible.

- Los pacientes recuperados de Covid destacan la atención en el hospital local

- Nosotros siempre tratamos de fortalecer el sistema de salud, antes de que existiera la pandemia habíamos hecho la guardia central del hospital, que es modelo en la Provincia, esa guardia tiene diez camas de terapia intermedia que hoy es la terapia intensiva del hospital, se transformó en eso por necesidad. Hoy tenemos diez camas de terapia y la posibilidad de poner en funcionamiento seis más. También tenemos la tercera ala de internación con 38 camas para pacientes Covid, eso nos permitió dar respuesta a los vecinos. El equipo de rastreadores ha hecho un trabajo enorme. El 12% de nuestra población tuvo Covid y están muy agradecidos con el sistema de salud. Se ha trabajado muy bien. La salud es uno de los pilares fundamentales de nuestra profesión, habíamos invertido mucho y cuando llegó la pandemia nos encontró fortalecidos, aunque siempre quedan cosas por hacer. Destaco el trabajo de forma conjunta con el Sanatorio, quedó demostrado que se puede. La sinergia que se da entre lo público y lo privado es digno de remarcar.