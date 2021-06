Víctor Aiola: "el acto dejó mucho que desear"

Consultado por Democracia respecto de lo que dejó el acto de inauguración del tramo Chacabuco - Junín de la Autopista 7, el intendente Víctor Aiola se refirió al discuros del presidente Alberto Fernández y dijo que "no era momento de hacer ese análisis político, de lo recibido, lo que se hizo, los kilómetros que hizo uno, que hizo el otro, las obras no las hace un gobierno determinado, las hace el vecino con su aporte, con los impuestos. Los presidentes inician una obra por el manejo de los fondos, en este caso ocurre que ni el presidente ni su espacio político escucharon el reclamo de los autoconvocados durante mucho tiempo. Tuvo que venir Mauricio Macri para escuchar y cumplir con la palabra".

Por otro lado, Aiola destacó que "no está bueno atribuirse cosas, se está cumpliendo con cuidar la vida de la gente, en este caso para evitar que haya más fallecidos. Las palabras que se dijeron no tenían nada que ver con el sentimiento que tenemos todos sobre esta ruta, que se llevó tantas vidas. Además faltaba un actor principal que es Autoconvocados de Chacabuco y Junín, que perdieron familiares y durante años viajaron a Vialidad, se reunieron con ministros para impulsar esta obra tan esperada. Me parece que faltaron ellos". A su vez, el jefe comunal de Chacabuco enfantizó en que "el trato hacia los intendentes demuestra cierto grado de no respetar la voluntad popular, nos pusieron en la tercera fila, era un acto muy importante, teníamos que estar a la par del gobernador y presidente, como siempre ha sido. Son mezquindades de la política que, gracias a Dios, la gente se da cuenta y no se las deja pasar".

"Hubo un saludo formal con el presidente. no mantuvimos diálogo, el acto fue muy corto y dejó mucho que desear desde el punto de vista de cómo fue encarado: no invitaron a los Autoconvocados y no permitieron el acceso a la prensa. Son construcciones colectivas, cuando algo se logra todos tenemos que estar ahí. Fue un acto a medias", cerró.