Chacabuco anunció un Programa Municipal de propuestas culturales, educativas y deportivas

En el Palacio Municipal de Chacabuco, el intendente Darío Golía encabezó la conferencia de prensa en la que se anunciaron las actividades culturales y deportivas propuestas para el receso invernal.

Al respecto, el jefe comunal expresó que "sabemos que durante las vacaciones de invierno hay quienes tienen la oportunidad de viajar y otros no, por eso desde la Municipalidad de Chacabuco hemos programado una intensa agenda de eventos artísticos, culturales, educativos y deportivos para que disfruten quienes se quedan en Chacabuco.

Con el acompañamiento de diferentes áreas municipales, hemos diseñado una propuesta amplia, variada y plural que contempla actividades para chicos, jóvenes y grandes", remarcó.

En lo referido a ofertas de cine y de teatro, el tres veces intendente municipal celebró "el poder reunirnos a coordinar con Gustavo Díaz Palacios, quien desde hace tiempo ha asumido el importante trabajo de mantener el Cine Teatro Español en funcionamiento. De esta manera, evitamos superposiciones de las propuestas del cine privado, con películas más comerciales, y las correspondientes al espacio INCAA que promovemos desde el Municipio, con alternativas para aquellos que se inclinan por películas que contengan temáticas más profundas".

Por otra parte, Golía resaltó "el acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires" y "la tarea del Director de Juventud, Mariano Riva", quien encabezó la programación de diferentes actividades dirigidas a los adolescentes.

Por último, el primer mandatario local informó que a lo largo de los días se difundirán en los distintos medios de comunicación periodísticos los programas puntuales de cada una de las actividades "para que todos puedan disfrutarlas y pasar un receso invernal en familia".

Así, las propuestas empezaron el viernes 12 de julio, en el Teatro Italiano, con el Espectáculo Factor Urbano RK. Luego, el sábado 13 de julio, el equipo de básquet sobre silla de ruedas de la Escuela Paralímpica Municipal recibió a San Vicente por la Liga Nacional; y a las 11:00 hubo un encuentro de Ciclismo Infantil en la Pista Municipal. Después, a las 14:00, se llevó a cabo el encuentro literario “Cómo decir” en Casa de la Cultura; y a las 18:00, el Torneo de Futsal Infantil “Copa Sergio Dopazo” en el Polideportivo Municipal. Para finalizar, a las 21:00 se realizó Extreme Move y Neon Dance Party dirigido por Carolina Davio, y también a las 21:00 estuvo la obra de teatro “El loco y la camisa” en la EAC.

Por su parte, en el día de hoy, a las 9:00, el equipo de básquet sobre silla de ruedas de la Escuela Paralímpica Municipal recibe a Escobar por la Liga Nacional. A las 10:00, Duatlón Ciudades Amigas 2,5K – 5K – 20K en la Agrupación Atlética; y a las 15:00 se proyectará la película “Garfield 3D” en el Teatro Italiano y se realizará el espectáculo “A jugar con títeres” de Sandra Alegre (Rawson).

Luego, a las 17:00, habrá torneo de ajedrez en el Club Huracán organizado por la EAC y el Círculo de Ajedrez. A las 18:00 se emitirá la película “Los Justos” en el Espacio INCAA del Teatro Italiano; a las 21:00 se realizará la obra de Teatro “El loco y la camisa” en la EAC. Por último, también a las 21:00 se dará la película “Quizás es cierto lo que dicen de nosotras” en el Espacio INCAA del Teatro Italiano.

Se realizó la Feria de Actividades Científicas Tecnológicas y Educativas en el Polideportivo Municipal

El pasado viernes se llevó a cabo la Feria Distrital de Actividades Científicas, Tecnológicas y Educativas en el Polideportivo Municipal. A la misma concurrieron estudiantes de todas las modalidades y niveles de las instituciones educativas locales, en un trabajo articulado entre Municipio, Jefatura Distrital de Educación y Consejo Escolar.

“Me llena de orgullo y satisfacción estar como intendente municipal siendo parte de esta jornada. Para nosotros la educación es un eje central en nuestra agenda de Gobierno.

Quiero agradecer a la Provincia, al gobernador Axel Kicillof, y a todos quienes hacen posible un Estado presente a través del sistema educativo”, expresó el intendente, quien también extendió su agradecimiento “a los y las docentes que siempre están, en los buenos momentos y en los momentos difíciles. Cuenten con este Municipio para fortalecer y acompañar a todas las actividades que hacen a la formación y el desarrollo de nuestros jóvenes”.

Golía también se dirigió a los y las estudiantes presentes, resaltando que “les quiero agradecer por todo el esfuerzo y el trabajo que vienen realizando. Muchas veces la situación es difícil, pero quiero decirles que lo único que te da una verdadera libertad es la educación”. Asimismo, el jefe comunal recordó: “Yo era muy joven, tenía 17 años cuando me fui a estudiar, y nunca pensé que la vida me iba a poner en lugares de responsabilidades como los que tengo. Y fue el esfuerzo, la educación pública, la universidad pública, lo que me permitió llegar a diferentes lugares”.

“Esa es la verdadera forma de rebelarse, estudiando para poder cambiar y transformar la sociedad y el mundo. Sueñen, no se resignen, no resignen sus sueños ni resignen luchar por un mundo mejor”, concluyó Golía entre los aplausos de los presentes.

Además, el intendente municipal adelantó que próximamente se firmará un nuevo convenio entre Municipio y la Universidad de Hurlingham para traer nuevamente a Chacabuco la Licenciatura en Educación, pública y gratuita.

Según se informó, este año se estableció un hecho “sin precedentes” en la Feria a nivel distrital y regional, que es la presentación de 120 proyectos de alumnos y alumnas chacabuquenses en distintos niveles, con la participación de toda la comunidad educativa.

Participaron de la apertura del evento junto al intendente municipal, la jefa distrital de Educación, Andrea Castronuevo; la diputada provincial Micaela Olivetto; la jefa Regional de Educación, Florencia Ratto; entre otras autoridades municipales, educativas, concejales y consejeros escolares.