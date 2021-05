Aiola recibió a autoridades de la Cámara de Comercio e Industria

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, junto al secretario de Gobierno, Alejo Pérez, y el secretario de Producción, Julián Ramundo, se reunieron con representantes del la Cámara de Comercio e Industria de Chacabuco para analizar el alcance de las restricciones impuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia nacional reglamentado con el propósito de mitigar la expansión de la pandemia de coronavirus.

Durante el encuentro se dialogó sobre la situación actual con relación a las nuevas medidas, la situación económica del país y la ciudad. En ese contexto el Gobierno recibió un petitorio con pedidos de los comerciantes que nuclea la entidad. Desde el Municipio aseguraron que "en estos momentos de complejidad, la relación con las instituciones intermedias es fundamental para llevar adelante mesas de diálogo". En representación de Cámara de Comercio estuvieron presentes su presidente, Oscar Álvarez, y el gerente, Andrés Capuzzi.

"Se pidió la apertura con protocolos, de forma excepcional, logramos que los comercios puedan abrir y que pongan el mostrador más cerca de la puerta; también pedimos que se suspendan los intereses de los créditos, suspensión del pago de cuotas de créditos, el no cobro de gastos bancarios por rechazo de cheques y el no cierre o suspensión de cuentas", contó Capuzzi a Democracia y agregó "también pedimos que se refuercen las ayudas, que no son suficientes, que se agilice la llegada de vacunas".