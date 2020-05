Actividades en Chacabuco por el mes de Haroldo Conti

Mayo es considerado el mes de Haroldo Conti dado que se conmemora la fecha de su nacimiento (25 de mayo de 1925), como así también, la de su secuestro por parte de agentes vinculados a la última dictadura militar en Argentina (5 de mayo de 1976). En este contexto, la Asociación Amigos de Haroldo Conti de Chacabuco, ciudad natal del escritor, organiza cada año distintas actividades para recordarlo.

En esta ocasión, y debido a la medida de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por el coronavirus Covid 19, no se realizó en un encuentro presencial sino un "Encuentro en la distancia" y decidieron proyectar películas a través de la frecuencia local de Cablevision y en el canal de Youtube. Por otro lado, se lanzó un concurso literario.

La Asociacion Amigos de Haroldo Conti se fundó en febrero de 2012 y la comisión se renovó en marzo de este año, está compuesta por: presidenta Julieta Pederzoli; vicepresidente Mauricio Morando; secretaria Mercedes Cuatrini; tesorero Diego DAlfonso; vocales Cristian Otegui, Santiago Vanderwedden, Alfredo Admiral, Mario Napole, Matias Blaiotta; y revisores de cuentas Efrain Cirigliano, Juan José Vazquez y Lucas Bettolli.

Con el fin de mantener viva la memoria de Haroldo Conti, en los últimos años han realizado recitales con artistas locales, recitales de Liliana Herrero y también de Teresa Parodi en homenaje al escritor, ciclos de charlas y de cine, actos de la Memoria, peñas folclóricas, paticpaciones en los actos por el Dia de la Memoria de la verdad y la Justicia organizada por la Comisión de la Memoria de Chacabuco, auspicio y acompañamiento de realizacion de cortometrajes como "Mi madre andaba en la luz" basada en el cuento de Haroldo; visitas al Tigre a la Casa Museo de Haroldo Conti (Patrimonio cultural) y "Liliana" un cortometraje relacionado con Liliana Ross, asesinada por la ultima dictadura civico militar; auspicio de muestras culturales, realización de murales, eventos educativos, entre otros. La actividad que realiza la institución todos los años se llama "Los caminos de Haroldo", es un recorrido por los lugares significativos en la obra y en la vida de Haroldo, como el álamo Carolina, el campo Los Pumas y Warnes.

En noviembre pasado falleció Julio Benvenuto, vecino de Chacabuco, actor, miembro fundador y último presidente de la Asociacion Amigos de Haroldo Conti. Julio homenajeó a Haroldo Conti interpretando varias de sus obras: Devociones (unipersonal como actor), Los novios (film como productor), Mi madre andaba en la luz (cortometraje como productor), La balada del álamo Carolina (version teatral como creador y director, por estrenarse) e intervenciones teatrales como Perfumada noche, El ultimo y Todos los veranos.

Consultada por Democracia respecto a la memoria del Haroldo en la ciudad de Chacabuco, la presidenta Julieta Pederzoli señaló que "creemos que estos ultimos años se ha avanzado mucho pero que falta mucho trabajo, sobre todo con relacion a su obra; muchos de los lugares que Haroldo menciona en sus obras aun existen: como el Diario Chacabuco, la fabrica de Basile, el campo Los pumas y el Alamo Carolina (En Warnes), la Plaza San Martin, la municipalidad, entre otras".

Concurso literario

La Asociacion Amigos de Haroldo Conti llama a concurso a escritores argentinos, a fin de contribuir al fomento de la creación de obras literarias en los géneros de narrativa breve y poesía. Las obras deberán permanecer inéditas hasta la fecha de publicación de los ganadores, cada participante podrá presentar una sola obra por género, el tema será libre y las obras deberán estar escritas en idioma nacional, los trabajos deberán tener una extensión máxima de diez (10) páginas y deberán presentarse en hoja tamaño A4 doble espacio con tamaño de letra doce (12) con tipografía estándar (Times New Roman). Las obras deberán presentarse exclusivamente en forma online, a través de la dirección de correo encuentroenladistancia@gmail.com. El asunto del e-mail debe contar con el alias y nombre del cuento o poesía. En el cuerpo del mensaje se debe detallar nombre y apellido, edad y un teléfono de contacto. Las obras deberán presentarse en formato pdf y bajo seudónimo. El archivo deberá llevar por nombre el seudónimo del autor o el título de la obra e incluir una caratula con ambos datos. No se aceptarán inscripciones que no cumplan con estos requisitos.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 25 de mayo de 2020. Categorías: participantes hasta 14 años inclusive, participantes entre 15 y 18 años inclusive, participantes de 19 años en adelante. Premios: se elegirán 10 trabajos en total, los cuales serán editados en forma digital. Se establecerán menciones y no se establecerán jerárquicamente puestos en el concurso. La decisión y elección del jurado sobre los trabajos presentados no podrá ser apelable. Jurado: el jurado para cada género estará integrado por al menos tres (3) profesionales de relevante trayectoria. Los textos serán seleccionados por todos los jurados.

El resultado será divulgado el día 25 de junio en la página de facebook “AsociaciónAmigosdeHaroldoConti”. Por el hecho de participar con la presentación de sus obras en este Concurso, los postulantes prestan su conformidad, en caso de resultar premiados, para ser publicados en un e-book, edición del libro de manera digital (PDF- epub, etc) de distribución gratuita. La simple inscripción al presente Concurso equivale a una declaración jurada de los participantes afirmándose como autor legítimo de la obra.