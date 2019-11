Chacabuco pone en marcha un plan contra el mal de Chagas

En el marco de una meta propuesta por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca disminuir la transmisión vertical de enfermedades infecciosas como son la Sífilis, el HIV; la Hepatitis B y el diagnóstico de Chagas, en Chacabuco se están desempeñando estas acciones en relación a poder hacer diagnóstico de chagas a través de vigilancia entomológica y control del vector por parte de la Secretaría de Salud.

Estas acciones son fundamentadas por los trabajos que se realizaron en Chacabuco en 2016 y 2018 en conjunto con el área de Zoonosis Rural de Azul, para posteriormente ser convoco al Ministerio de Salud de La Nación Argentina, donde fueron presentadas dichas intervenciones.

En ese aspecto, Yesica Bertarame, directora de Salud, explicó “pusimos como objetivo trabajar en lo vectorial y no vectorial. Trabajar en lo no vectorial es hacer capacitaciones, prevención, mostrar cuál es la vinchuca. Elegimos hacerlo con los niños, a los escolares, de una zona particular don se trabajó en ocasiones anteriores”, dijo tras mencionar las Escuelas 5, 7 y 18.

Este miércoles habrá una jornada del equipo de Salud para abordar el tema de la epidemiología, diagnóstico, tratamiento y cuestión entomológica que es el trabajo que se hace en los domicilios.

El trabajo en territorio será efectuado por el referente de vectores de Nación, Yael Provecho; control de Chagas y vectores de provincia de Buenos Aires, Facundo Fernández y Pablo Marchan; la referente de Zoonosis Urbanas de Avellaneda, Vanesa Defeis; la referente de Zoonosis de Azul, Karina Watralick, y el equipo de Bromatología del Municipio.

Berterme señaló además que “el objetivo es poder hacer diagnóstico y no permitirnos que niños y mujeres en edad fértil tengan Chagas y no tengamos la oportunidad de tratarla. Por eso, la concientización tiene que ser al equipo médico y a la población”.

Durante toda la semana el equipo visitará las viviendas de la zona periurbana evaluada durante el 2016 para vigilancia entomológica y control vectorial. El trabajó en territorio, viviendas que corresponde a lo vectorial lo harán referentes del Ministerio de Salud de Nación, Provincia y miembros de control de plagas y vectores de La Plata. Se presentarán carnets del Ministerio de Salud de la Nación y Provincia.