Confirman un caso de hantavirus en Chacabuco y activan el protocolo de acción

Chacabuco se mantiene en estado de alerta luego de reportarse el caso del joven de 20 años que permanece en terapia intensiva tras ser trasladado al presentarse con los síntomas de hantavirus. En las últimas horas, se recibió la confirmación por parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y de la administración del Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán,que indica el diagnóstico exacto. Desde el área de Salud de la Municipalidad,habían anticipado que “el caso era altamente sospechoso y que podría tratarse de la enfermedad transmitida por el ratón”. A raíz de esto, sin intención de generar pánico entre los vecinos, se reforzaron las medidas de prevención, realizaron charlas informativas y Bromatología llegó a las localidades de Castilla y Rawson para hacer tareas de desratización e inspecciones en distintos sitios. Además, se convocó a una conferencia de prensa para difundir los pasos a seguir en materia de precauciones a tomar.

“Queremos comunicar la aparición de un posible caso de hantavirus en la localidad de Rawson”, había dicho el secretario de Gobierno Ignacio Orsini a los medios locales –previo a la confirmación del diagnóstico-en una conferencia de prensa que encabezó junto a la epidemióloga, Gabriela Agüero; la directora de Salud, Yésica Berterame; el secretario de Salud, Julián Serritella; y la directora de Bromatología, Rosana Navone. Allí dieron precisiones acerca del caso puntual y las medidas a tomar a partir de conocerse el hecho.

Caso sospechoso de hantavirus

El joven tiene 20 años, vive en la localidad de Rawson y el pasado fin de semana llegó al consultorio médico de su pueblo porque tenía fiebre, se lo citó al próximo día y la médica le dio tratamiento sintomático. Dos días después volvió con 40º de temperatura y decía sentir mucho dolor, astenia, decaimiento, mialgia, dolores articulares. Ante este panorama, lo derivaron a la ciudad cabecera de Chacabuco para realizar estudios de laboratorio e imágenes.

“Al tener los resultados comenzamos a sospechar que podía ser hantavirus”, dijo Yésica Berterame, al tiempo que agregó “por los síntomas pudo ser hantavirus, gripe A, sitacosis u otra enfermedad, pero como estamos en la provincia de Buenos Aires y somos una zona endémica de hantavirus, lo sospechamos y avisamos porque es nuestra obligación”. La directora de Salud detalló que “ni bien tuvimos los resultados, aislamos al paciente y tomamos los recaudos; llamamos a Epidemiología y a Emergencia Sanitaria La Plata, así nos consiguieron una cama en el Hospital Muñiz y derivamos al paciente”. Tras ser trasladado, se complicó el cuadro del joven y, por estas horas, se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva.



Protocolo de acción

Al conocerse el caso, las autoridades municipales avanzaron en materia de control respecto del lugar que habita el joven y de sus convivientes. Por este motivo, se dirigieron a la localidad de Rawson para mantener una reunión informativa de la que formaron parte la directora asociada de la Región Sanitaria III, Romina Sclavi; el secretario de Salud, Julián Serritella; funcionarios del área y el delegado municipal, Juan Carlos Gómez. Por su parte, miembros de Bromatología activaron el protocolo a seguir en estos casos y llevaron adelante tareas de inspección y desratización, lo hicieron tanto en Rawson como en Castilla.

“A través de las heces y orina del roedor, el virus se aerosoliza y entonces la transmisión no es persona a persona, el virus se respira”, señaló Bertarame y agregó “lo que hay que hacer es controlar al vector, con medidas de limpieza principalmente”. Según se informó, el joven no se habría expuesto al contagio: no estuvo en galpones, barriendo, ni cazando liebres. Rosana Navone aseguró que “hay que hacer un análisis exhaustivo de la casa del joven y de su entorno, para controlar al vector, hay que controlar al entorno, nuestra labor no es ir sobre el ratón sino sobre todo lo que pueda ser de refugio, por eso se trabaja con Medio Ambiente y Servicios Públicos para tratar de minimizar la proliferación de roedores”.

El intendente Víctor Aiola ya tomó contacto con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi y se pudo saber que un equipo especializado de Azul llegará a Chacabuco para proceder con la búsqueda de los ratones y el análisis correspondiente. Además, Julián Serritella informó que “tenemos la habitación 29 preparada y aislada por si aparece otro caso sospechoso; como Estado, nos manejamos como si lo fuera hasta que se demuestre lo contrario”.

Sintomatología y prevención de hantavirus

Gustavo Masci, coordinador de los Centros de Atención Primaria de la Salud de Chacabuco, aclaró que no todos los ratones transmiten la enfermedad, sino los de una especie en particular. “El ratón se enferma, se infecta con el virus y lo larga en las secreciones, saliva, desechos de orina y heces”, explicó. Por inhalación o por contacto directo con la presencia de los desechos del roedor,las personas pueden contraer el virus y, por lo tanto, produce una enfermedad potencialmente compleja y grave.

En cuanto a la sintomatología, el paciente puede tener fiebre muy alta, cuadro respiratorio de congestión, tos, dolores musculares intensos y dolor decabeza. “No es igual a una gripe común”, dijo Masci, quien mencionó que ante este tipo de síntomas, se debe consultar al médico. Respecto de la prevención,se sugiere: extremar las medidas de higiene en los hogares con lavandina;cerrar espacios donde pueda entrar el roedor, sobre todo durante la noche;mantener la leña a 30 metros de los lugares en los que se permanece; ventilarlugares cerrados, no barrer, rociar con agua y utilizar un barbijo. Si hay un ratón muerto, no tocar. Rociar con lavandina y esperar durante 30 minutos. Tomar con guantes, enterrar (a más de 30 cm) o quemar.