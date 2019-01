El Municipio trabaja en prevención y limpieza

Desde el Gobierno de Junín informaron que se trabaja fuertemente para la prevención del hantavirus. Las acciones van desde tareas de desratización en espacios púbicos hasta la intimación a los titulares de terrenos baldíos con pastizales y basura.

Primeramente, el médico veterinario Julio Ferrero, Director General de Zoonosis y Bromatología del Municipio, indicó que "hay medidas que todos debemos tomar para que este tipo de enfermedades y otras no nos sorprenda. Entre todos tenemos que tener precauciones y en este caso hay tres patas que son fundamentales para la prevención y alejar a los roedores. Agua, comida y refugio, cualquiera de estas tres cosas que les saquemos a los ratones y ratas hará que estas se retiren", agregó.

En ese sentido, explicó que "si el pastizal donde se esconden tiene un alto de 5 a 7 centímetros, los roedores quedan a merced de los predadores, es decir, gatos y aves, por lo tanto, el roedor se siente inseguro y se retira. Lo mismo con la bebida y la comida, esta última, viene de los residuos que, a veces, indolentemente se arroja en lugares donde no corresponde".

Por último, el Dr. Julio Ferrero recordó que "en los últimos días, desde el Gobierno de Junín, se han intensificado las tareas de desratización de espacios públicos de la ciudad, inclusive en lugares de pastizales altos, donde luego de la desratización, se produce su limpieza y de esa manera evitar, que los roedores se vayan a otro lugar. Estas tareas también se realizan en lugares específicos, determinados por prioridad o necesidad de intervención".

Carlos Alberto Clerici, coordinador de Inspección General del municipio, sostuvo por su parte que, "la mayor colaboración del vecino es mantener limpio y en condiciones sus terrenos, ellos son los responsables del mantenimiento, sobre todos de lotes que están cerrados y de casas en desuso. En esos lugares el municipio puede acceder legalmente, pero esto requiere de un proceso legal que lleva tiempo y además, un costo por los trabajos y una multa sancionatoria. También es importante que los vecinos saquen los residuos en los horarios y días correspondientes y si es mucha, contratar un volquete o ponerse en contacto con nosotros para su retiro".



Mantenimiento y limpieza

Asimismo, también informaron que se continúan las tareas que permiten mantener limpia y ordenada la ciudad, y evitar inconvenientes ante futuras tormentas.

Germán Aguilar, la Secretaría de Espacios Públicos informó que "en estos días, hemos intensificado los trabajos de mantenimiento y limpieza de la ciudad, intensificando lo que es la recolección de montículos, en todo el casco urbano y en la zona periurbana, como son las zonas de quintas".

Por otro lado, también indicó que "en la zona de Los Naranjos y Lartigau, la anterior lluvia socavó la tierra y los tubos de desagües quedaron al descubierto y fueron destruidos por un camión. Ante el pedido de los vecinos, lo que allí hicimos fue retirar esos tubos y colocar nuevos de mayor tamaño, lo que significará una mejor absorción del agua".

"Los operarios de espacios públicos, y toda la maquinaria de la Secretaría, recorre la ciudad efectuando la recolección de todo aquello que se encuentra en la vía pública, esto permite tener ordenada y limpia la ciudad y además, evita inconvenientes ante futuras lluvias", detalló. Germán Aguilar también señaló que "esta es una tarea constante, de todos los días, pero después de cada temporal se redoblan los esfuerzos”.

Para finalizar, el funcionario municipal solicitó "a los vecinos que colaboren sacando los residuos de sus domicilios los días que corresponde y si hay tormenta, no sacarlos para evitar inconvenientes en la vía pública y permitir un normal escurrimiento del agua de lluvia".