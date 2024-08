Barenghi anunció la licitación para reactivar la obra del Polideportivo

El intendente der Bragado, Sergio Barenghi anunció formalmente este jueves la apertura de la licitación para avanzar con la cuarta etapa del Polideportivo, que se ejecutará con fondos municipales.



El proyecto consiste en dos obras centrales: por un lado, una estructura de hormigón armado para concretar un cerramiento en el sector oeste del gimnasio; y, por el otro, una estructura metálica que consta de unos tensores para sujetar el techo, que se concretará en la quinta etapa. De esta manera, la inversión estimada rondará los $580 millones.



"Queremos llevar adelante esta obra, que hace 20 años que está sin terminar y no nos favorece que quienes vienen de otras ciudades a visitarnos vean esto en estado de abandono", expresó Barenghi. Por otro lado, el intendente señaló que "hay otros aspectos además del tema deportivo que motivan a terminar esta obra".



"Este Polideportivo también permitiría organizar eventos sociales de gran magnitud, como el baile de egresados. Bragado no tiene un lugar hoy para albergar una gran cantidad de gente en caso de lluvia. Y además, ojalá que no ocurra, nuestra ciudad tampoco tiene un centro de evacuación en caso de una catástrofe", remarcó.



"Por todo estos motivos, hemos tomado la decisión de llevar adelante esta obra. Quiero aclarar que lo hacemos con recursos municipales", insistió Barenghi.



Por su parte, Juan Manuel Barenghi, secretario de Hacienda del municipio, afirmó: "Esto ya fue publicado en el Boletín Oficial y a mediados de septiembre tendremos la apertura de sobres. Es muy importante lograr este avance, que para muchos era irrealizable".



Finalmente, Juan Manuel Santiago, secretario de Obras Públicas, sostuvo: "Esta decisión política del intendente nos permite darle relevancia a obras que han quedado en el tiempo, pero para las cuales se han realizado inversiones importantes en gestiones anteriores".