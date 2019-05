Macri y Vidal anunciaron la construcción de una fábrica ferroviaria en Mechita

El presidente Mauricio Macri señaló ayer que se están “sentando las bases reales, cimientos sobre los cuales este país va a crecer, y va a crecer durante muchos años, porque por primera vez no acudimos a ningún parche, a ningún atajo, a ninguna cosita así mágica, sino con esfuerzo, porque ha costado, estamos haciendo lo que había que hacer”.

Macri, acompañado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y por el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Guillermo Fiad, anunció la reapertura y ampliación de los talleres ferroviarios de Mechita, en Bragado, que estará a cargo de la compañía rusa Transmashholding (TMH).



Participaron del acto, además, Vicente Gatica, intendente de Bragado; Hans Schabert, presidente de TMH Internacional, quien viajó especialmente desde Moscú; Thibault Desteract, presidente de TMH Argentina, e invitados especiales y operarios del taller; además de varios intendentes de Cambiemos de la Cuarta Sección Electoral, como Pablo Petrecca (Junín), Franco Flexas (General Viamonte), Salvador Serenal (Lincoln), Calixto Tellechea (Ameghino), Érica Revilla (Arenales), entre otros.

La última fábrica ferroviaria con inversión extranjera se había construido en la década del 60, afirmó Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura.

“Hace un año, cuando vinimos acá con María Eugenia (Vidal), aunque estaban contentos, yo veía que pensaban: ‘¿Será esto un cuentito de verano? ¿Unos rusos que vienen acá a Mechita? ¿Esto será verdad o nos están haciendo creer? ¿Será otra cortada de cinta como las que se vieron en el pasado y no en nuestro gobierno, y que después no se abría el hospital, o no se abría la fábrica, o no funcionaba la central térmica?’”, sostuvo Macri.

“Y hoy no, hoy le pregunté a los muchachos cuando llegamos y les digo ¿y cómo va esto? ¿Los rusos cumplieron?, y todos me dijeron sí, cumplieron, y esto va, esto va, y viene más trabajo, esto es más capacidad, son más locomotoras que se van construir o reparar vagones, trenes de pasajeros, y eso es trabajo, eso es capacitación”, agregó el Presidente.

“Cambiar resignación por esperanza”

Remarcó Macri que “por eso ese esfuerzo que hemos puesto, este trabajo, estas bases, empiezan a cambiar resignación por esperanza”, y añadió que “esto mismo hay que seguir haciéndolo todos los días, porque estamos en un mundo en el que nadie te regala nada, que hay que competir, pero compitiendo crecemos, compitiendo somos mejores, haciéndonos cargo de nosotros mismos y no buscando responsables, somos cada día mejores personas”.





Y afirmó que “es escuchando, es no creyéndose los dueños de la verdad, es trabajado en equipo, y es así que desde acá, en Mechita, le estamos dando un ejemplo a todos aquellos que todavía, con razón, algunos sin razón, plantean las dudas”.

Por su parte, la gobernadora Vidal destacó que el Gobierno nacional "muestra hechos concretos", y puntualizó que “estamos viendo los frutos de haber puesto un esfuerzo constante, dedicado, transparente, sin soberbia, convocando al mundo a acompañarnos y diciéndoles a los argentinos 'vamos que podemos’”.

En marcha

A su vez, Schabert, titular de TMH Internacional, anunció que la nueva fábrica de locomotoras y vagones, que se construirá en Mechita, “generará 1200 empleos directos e indirectos durante la etapa de construcción, y otros 400 para la fabricación y reparación de material rodante, en el marco de una inversión total de 200 millones de dólares”.

Aclaró que también “habrá otros emprendimientos de empresas rusas, europeas y de la región, que se sumarán a este polo de trabajo para la reactivación de los ferrocarriles en Argentina”, aunque admitió que, dentro de los objetivos de la empresa, está también ampliar su radio de acción a los países vecinos.

El Taller Mechita cuenta con 21 hectáreas y 18 ingresos de vía para reparar locomotoras y vagones. Hace más de 1 año, TMH y Trenes Argentinos Infraestructura habían acordado a partir de un permiso de uso, reactivar el taller y conservar los puestos de trabajo existentes, pero que no tenían actividad desde 2011, ya que se usaban las instalaciones como depósito.

Hoy, el Taller volvió a funcionar, emplea a 50 personas y ya finalizó la reparación de las primeras locomotoras y vagones para distintos operadores de la red nacional, tanto de cargas como pasajeros.