Erica Revilla: "Fue un año de mucha angustia, la vida en soledad es muy difícil"

La intendente de General Arenales, Erica Revilla, hizo un balance de fin de año y se refirió a la situación sanitaria en el distrito. "Una siempre siente que termina un año complejo pero este superó a todos, fue un año de mucha actividad, con todo lo que pudimos comprar y realizar, tuvimos actividades populares muy lindas en el verano hasta que vino la pandemia y tuvimos que suspenderlas", dijo la jefe comunal y agregó que "ahí empezamos a trabajar con la salud como prioridad, y con la salud mental también porque vinieron momentos muy difíciles. Nos tuvimos que acostumbrar a otro estilo de vida, al aislamiento primero, a redoblar esfuerzos, la primera etapa fue muy difícil, después tuvimos que cerrar Ascensión, trabajamos muy fuerte con el equipo de Salud".

"Refuerzo la importancia de contar con la Terapia Intensiva, trabajamos siempre en el sistema de salud y este año más, compramos tests rápidos. Esto no terminó, sigue, en un momento hubo muchas camas ocupadas en el hospital, no llegamos al colapso sanitario como en otros municipios, se trabaja mucho en equipo, tenemos test rápidos para seguir haciendo", dijo la mandataria local y añadió: "somos conscientes de que todos tenemos que trabajar, se fueron abriendo actividades, aunque todavía quedan muchas. Vamos paso a paso, esperando habilitaciones. Uno tiene que seguir viviendo, los ingresos han quedado muy por debajo en relación con la inflación, es un año muy difícil, no se pudo trabajar al total de la capacidad. Hubo mucha angustia, se perdieron seres queridos sin poder despedirlos, tratamos de que los vecinos pudieran transitarlo de la manera más natural posible".

Respecto de Navidad y Año Nuevo, Erica Revilla dijo que "muchas personas van a viajar a pasar las Fiestas con sus seres queridos, otros vendrán para acá, les pedimos responsabilidad, lavado de manos, utilización de tapabocas, no llevarse las manos a la cara, en el distrito tuvimos más de 700 contagios, a todos nos puede pasar".