Verano en Ameghino: el natatorio del Parque Municipal se prepara para recibir a cientos de vecinos

El próximo 21 de diciembre, a partir de las 14 horas, se llevará a cabo la apertura del natatorio del Parque Municipal de Florentino Ameghino. Bajo el eslogan “Diversión sin límites”, la pileta abrirá todos los viernes, sábados y domingos, de 14 a 20 horas. En diciembre, el valor del ingreso, por día, a la misma será de $100 para menores y $200 para mayores con carnet de revisión médica habilitante. Además, se brindarán distintas actividades para grandes y chicos.

Propuestas para toda la familia

Con un cronograma repleto de actividades para todas las edades, tanto dentro como fuera del agua, el Parque Municipal se prepara para ser un punto de encuentro donde se podrá disfrutar en familia y con amigos durante esta temporada estival.

En este marco, el intendente de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, invitó a toda la comunidad a acercarse y disfrutar de las instalaciones del Parque Municipal. “El natatorio y el parque son espacios ideales para el esparcimiento, donde además de las actividades acuáticas, las familias pueden disfrutar de parrillas, áreas verdes y la tranquilidad de la naturaleza. Es una gran oportunidad para compartir y conectar con lo nuestro”, destacó.

Actividades dentro del agua

-Actividades para personas con discapacidad: lunes y miércoles de 15 a 16.

-Zumba: lunes y miércoles de 16 a 17.

-Natación: lunes y miércoles de 17 a 18.

-Aquagym: martes y jueves de 15 a 16.

-Colonia para adultos mayores: lunes y miércoles de 18 a 20.

Actividades fuera del agua

-Beach Vóley: viernes a las 19. (A partir de los 14 años de edad).

-Mountain Bike: sábados desde las 18.30.

-Torneo de Beach Vóley: 11 y 12 de enero a las 9.

-Torneo de fútbol playa femenino y masculino: se anunciará próximamente la fecha y hora.

Revisión médica

Días y horarios de atención en el hospital municipal por orden de llegada:

-Lunes a viernes: de 7 a 8.30. Dra. Lucero.

-Lunes: 10 hs. Dra. Arévalo.

-Martes: 9 hs. Dr. Polanco | 14.30 hs. Dr. García. | 15 hs. Dr. Polanco.

-Miércoles: 8.30 hs. Dr. García.

-Jueves: 8 hs. Dra. Fauez | 14 hs. Dr. Reynoso. | 14.30 hs. Dr. García.

Recomendaciones

Para tener una buena convivencia dentro del predio natatorio, se detallan algunas reglas:

-Está prohibido el ingreso al predio del natatorio sin la presencia del guardavidas.

-La revisación médica es obligatoria.

-La ducha es obligatoria antes del ingreso al natatorio.

-No ingresar al predio con cremas y bronceadores.

-No ingresar al natatorio con elementos comestibles, golosinas o bebidas.

-No ingresar con ropa inadecuada, salvo en caso de urgencias.

-No se permite el ingreso a damas o caballeros con cabello largo suelto, debiendo utilizar el cabello recogido o gorro de baño.

-No traer ningún elemento de valor que se pueda perder. El natatorio no se hará responsable.

-Prohibido el ingreso con elementos peligrosos.

-No correr, no empujar a otras personas que se encuentren sobre los bordes de la pileta.

-No orinar, ni escupir dentro de la pileta.

-La autoridad conferida al guardavidas es irrevocable dado que dentro de sus responsabilidades está el mejor funcionamiento del natatorio.