Mittelbach: “Nos guían las ganas de darle a Florentino Ameghino un futuro con crecimiento y desarrollo”

Mediante un discurso con la mirada puesta en el futuro, el intendente electo de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, asumió esta noche su primer mandato al frente de la comuna.

El acto de asunción de autoridades comenzó pasadas las 20.30 horas en el Centro Cultural “Giuseppe Verdi” de la ciudad cabecera donde se tomó juramento de los nuevos consejeros escolares, luego a los concejales y finalizó con la jura y el discurso de cierre del intendente.

En este marco, se les tomó juramento a los nuevos ediles que, a partir de hoy, comienzan su labor legislativa en el Concejo. Juraron Germán Berdezagar y Julieta Botti de Juntos por el Cambio; y María Angélica Parentini junto a Marcos Shanahan del Frente de Todos.

Luego, mediante el voto democrático, los concejales del oficialismo y de la oposición eligieron a las autoridades del Honorable Concejo Deliberante, el cual quedó presidido nuevamente por Ana Verón; vicepresidente primero, Matías Iglesias, de Juntos por el Cambio; como vicepresidente segundo; Maria Angélica Parentini, del Frente de Todos; y como secretaria del concejo, Paula Marti.

Al finalizar el acto, el concejo deliberante entregó un reconocimiento por su labor en la función pública, al ex intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, quien fue aplaudido y saludado por la totalidad de los ediles presentes.

Mittelbach: "Es tiempo de bajar la banderita de cada partido y poner por encima la celeste y blanca"

En este marco, el jefe comunal, Nahuel Mittelbach, surgido de las elecciones generales del 22 de octubre pasado, contó su experiencia como militante de la Juventud Radical hasta llegar a la intendencia de Ameghino y expresó su “orgullo y honor” por el cargo que desempeñará, de manera oficial, a partir de hoy. Luego, el mandamás remarcó la crisis económica y social “más profunda de los últimos años” que enfrenta el país e hizo hincapié en los 40 años de Democracia y en la unión de los argentinos citando la frase del ex presidente, Raúl Ricardo Alfonsín: “Es tiempo de bajar la banderita de cada partido político y poner por encima la celeste y blanca que nos une a todos como Nación”, afirmó el jefe comunal.

“Quiero decirles que asumo este desafío teniendo en claro que vendrán tiempos para tomar decisiones y lo asumo con todos los condimentos que vienen en el combo”, afirmó Mittelbach y continuó: “Teniendo en claro la principal consigna que guiarán nuestras decisiones, que el objetivo sea siempre lograr el mayor beneficio posible para el bien común de los vecinos de Blaquier, Ameghino y Porvenir, por eso no hay márgen para la tibieza”.

En el mismo órden de las cosas, el jefe comunal dijo que “la situación económica que nos toca es compleja, fácil sería gobernar con recursos pero no es el caso, hoy, al igual que los demás municipios de la Provincia, estamos juntando las chirolas para pagar sueldo y aguinaldos, ante semejante inflación no hay buena administración que aguante el cimbronazo; la plata no alcanza”.

“Nos guían las ganas de darle a Florentino Ameghino un futuro con crecimiento y desarrollo, donde cada vecino pueda arraigarse con su pedazo de tierra y vivienda”, afirmó Mittelbach y continuó: “Donde la salud nos brinda mejor calidad de vida, donde las oportunidades de trabajo privado crezcan cada vez más, donde los jóvenes puedan estudiar sin tener que asumir el costo de irse lejos y donde cada ameghinense pueda salir de su vivienda y disfrutar de espacios públicos de calidad, creo que todos soñamos lo mismo”.