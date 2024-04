Tras el intento de venta de materiales en desuso, pidieron la renuncia al delegado de Blaquier

Luego de la tragedia que vivió Blaquier hace pocos días, donde seis personas perdieron la vida, la localidad se vio envuelta en otro conflicto. Así, en el día de hoy, el Intendente de F. Ameghino, Nahuel Mittelbach dio a conocer la decisión de pedirle la renuncia al delegado de Blaquier, Juan Pratto, tras una serie de hechos que se sucedieron en la localidad. “El día jueves 28 de marzo, el secretario de gobierno Alejandro Sánchez recibió un llamado de la policía de la localidad Blaquier, en donde se le informó que aparentemente se estaba por realizar una venta de materiales en desuso que correspondían a las vías del tren de la localidad y que se habían levantado días antes en trabajos que había estado realizando el municipio, en la zona del playón deportivo”, explicó el Jefe Comunal y agregó “inmediatamente frente a esta situación, el Secretario de Gobierno se comunicó con el delegado, quien estaba en el lugar, y ordenó frenar todo tipo de actividad y dejar los materiales en donde estaban, dado que los mismos no corresponden al municipio, ni mucho menos venderlos”.

Además, se supo que la operación de ventas se estaba por concretar con una empresa chatarrera que no es del distrito. “Es un hecho de suma gravedad. Si bien la venta no se concretó, para mí es lo mismo que el hecho se haya consumado o no”, sostuvo Mittelbach y afirmó que “en el día de hoy le pedí la renuncia al delegado de la localidad Blaquier, quien forma parte de mi equipo de gobierno y tiene bien claro que en mi gestión no hay margen para este tipo de errores”.

Al respecto, el Intendente agregó que Pratto es “un trabajador incansable, que no ha tenido problema de subirse un tractor o de trabajar él mismo cuando hubiera sido necesario; pero sabemos bien que como funcionarios públicos no hay margen para estos errores” y manifestó que el Delegado estuvo de acuerdo con la decisión que tomó para “no generar ningún tipo de obstáculo en mi gestión de gobierno”.

Por otro lado, sobre los empleados involucrados, se confirmó que se iniciará el sumario correspondiente a fin de determinar las sanciones que corresponden y, además, se resguardaron los materiales ferroviarios existentes. Así, Mittelbach aseguró que ordenó la realización inmediata de un inventario que se realizará ante escribano público en los próximos días.

Cabe destacar que, los trabajos de levantamiento de vías fueron ordenados por funcionarios del Ejecutivo con la finalidad de evitar la inundabilidad del terreno del sector verde del nuevo playón deportivo del pueblo y con la intención de seguir mejorando un área verde que día a día utilizan los vecinos.

Así, dado que las vías férreas son competencia del Estado Nacional, incluso en casos como éste, en donde no circula un tren hace décadas, el Intendente se comprometió a enviar una nota firmada por él mismo al organismo competente a fin de que se expida acerca de los trabajos que realizó el municipio. En el caso de que la Nación determine que los trabajos son correctos, seguiremos adelante con las tareas de mejoramiento.