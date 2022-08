Tres policías de Ameghino ayudaron a familia en una emergencia médica

El silencio habitual de las calles de Florentino Ameghino se cortó por algunos minutos el pasado lunes, alrededor de las 19 horas, cuando una familia comenzó a pedir auxilio desesperadamente a los vecinos de la cuadra. Su hija, de tan solo dos años, no reaccionaba.

“Francesca estaba jugando normalmente y le pidió a su mamá que le diera el pecho; en ese momento, mi mujer comenzó a moverla y veía que no reaccionaba, daba vuelta los ojos, estaba convulsionando. Salí afuera a pedir auxilio porque se me ahogaba mi hija y no sabíamos qué hacer”, contó Emiliano Molina en diálogo con Democracia.

Y en la misma línea, Molina continuó: “afortunadamente, en frente de la casa donde estábamos, vive una mujer policía de la Patrulla Rural llamada María Weinberger; ella salió con su hermana a la calle y, en ese momento, mientras llamaban a la ambulancia, llegaron dos efectivos más de la Policía Comunal, Santiago Mariani y Pedro Haugh que comenzaron a hacerle primeros auxilios y trataron de tranquilizarnos a todos nosotros. María se sacó la campera y colocó a Francesca de costado, le hablaba despacio, muy tranquila, le soplaba la carita y mi hija comenzó a tomar aire”.

“Fue todo muy rápido, llegó la ambulancia y trasladó a Francesca al hospital municipal; cuando llegó tenía bien los signos vitales y respiraba, pero recuperó el conocimiento a los 40 minutos. Cuando la sentimos llorar, recién ahí nos volvió el alma al cuerpo; fue un momento terrible. Daría mi vida por ellos -los policías que los ayudaron- porque le salvaron la vida a mi hija”, afirmó Emiliano con la voz quebrada.

La pequeña Francesca se encuentra en buen estado de salud, ayer miércoles fue dada de alta y está junto a toda la familia. Su papá Emiliano, su mamá Emilse y sus dos hermanas Alexia y Tiara de 7 y 9 años respectivamente.