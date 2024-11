Kicillof cruzó otra vez a Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se mostró preocupado por la idea de Javier Milei de avanzar con el traspaso de los hospitales nacionales a las provincias, y cuestionó la idea política del Presidente, quien sostiene que “el Gobierno nacional no se tiene que encargar de nada”.

De esta manera, Kicillof salió al cruce del proyecto que tiene Nación y que fue adelantado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de buscar transferir los hospitales nacionales al ámbito provincial, para que los gobernadores “se hagan cargo” del tema salud. Esto, abrió un foco de tensión con Kicillof, porque el territorio bonaerense es donde hay más de esas instituciones.

“Acá hay un malentendido, porque Milei cree que puede decidir según su ideología marginal, trasnochada, anarco-capitalista. No hay nadie que sostenga eso a nivel mundial”, expresó Kicillof al quejarse sobre esta idea de transferir responsabilidades sin recursos, algo que desde el inicio de la gestión libertaria sucedió.

“Para Milei, el Gobierno nacional no se tiene que encargar de nada, no tiene ninguna obligación, le es todo ajeno. Ni salud, ni educación. Esto de concentrar en las provincias tiene que ver con una política de ajuste muy selectivo”, agregó el Gobernador. Y añadió: “Se está borrando, corriendo de obligaciones. No es un abandono, es una deserción. Las provincias cedemos recursos para que haga cosas, no solo la bicicleta financiera”.

Si bien el proyecto de Presupuesto 2025 no revela que se vayan a transferir instituciones o atribuciones a las provincias antes de fin de año, se esperan que sea algo que se pueda concretar en el largo plazo. Y para ello trabaja el Gobierno tras la asunción de Mario Lugones en el Ministerio de Salud.

Desde la Provincia, sin embargo, saben que no mejorar los fondos reales más allá de lo que diga el Presupuesto es una forma de llevar adelante el proceso de desfinanciamiento y “sacarse de encima” la salud.

En Nación, en cambio, aducen que en líneas generales tienen una responsabilidad financiera con los hospitales de entre 80 y 70%, pero que el Gobierno bonaerense arrastra una deuda millonaria por no transferir los fondos correspondientes.

Entre otras instituciones, la administración central sostiene entre otras el funcionamiento del Hospital “Néstor C. Kirchner-Alta Complejidad en Red El Cruce” en Florencio Varela; el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” en Morón; el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas; el Hospital de Alta Complejidad Del Bicentenario en Esteban Echeverría; el Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer” de General Rodríguez; el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica Del Sur de Mar Del Plata; y el Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo en Luján.