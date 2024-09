Máximo tensó la pelea interna con Kicillof

Máximo Kirchner no eludió la disputa interna que se libra en el peronismo bonaerense que lo tiene como uno de los protagonistas centrales. Anoche, durante un acto que encabezó en el club Atenas de La Plata, disparó en varias ocasiones, sin nombrarlo, sobre la figura de Axel Kicillof. “Nadie se puede enojar, ni ofender, ni creer que hay un complot. Si los que fueron señalados por el dedo de Cristina se quejan, qué nos queda a los que no fuimos señalados por el dedo de Cristina”, sostuvo.

El diputado nacional mezcló esas referencias veladas al Gobernador con fuertes críticas a Javier Milei. La emprendió además contra el gobierno de Alberto Fernández y además zamarreó varias veces a Daniel Scioli, ahora funcionario del gobierno libertario.

“Hay dirigentes con altos cargos que quieren ser víctimas. Un dirigente no es víctima”, dijo al recalcular los cañones sobre la figura de Kicillof. “¿Cómo puede ser que piensen que obstaculizamos a alguien?”, reprochó enseguida.

Kicillof y Máximo Kirchner mantienen fuertes diferencias. El mandatario provincial está embarcado en su proyección nacional, pero pretende en la escala previa del año que viene tener injerencia en el armado de las listas. De hecho, busca que un nombre propio encabece la nómina de diputados nacionales. “Algunos se confunden y piensan que lo más importantes son algunos lugares”, pareció contestar a esas pretensiones el jefe del PJ bonaerense.

Atenas estuvo colmado de militantes camporistas que vivaron varias veces a Cristina Kirchner. “Nada sin Cristina”, podía leerse en una enorme bandera que se desplegó en una de las tribunas.

La divisoria de aguas en el PJ provincial quedó reflejado en las presencias. Estuvieron todos los ministros bonaerenses que reportan a La Cámpora que pegaron el faltazo al acto que Kicillof organizó el anterior fin de semana en Santa Clara del Mar. Obviamente, el mandatario provincial no participó de la actividad de La Cámpora de ayer.

También cantaron presentes jefes comunales que pertenecen al kirchnerismo duro como Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Alvarez (Lanús) y Damián Selci (Hurlingham). También, aliados como Gustavo Menéndez (Merlo), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno), entre otros.

Máximo Kirchner dijo en tono crítico que hay peronistas que “no se la aguantan a Cristina” y que tienen miedo. “Había muchos sectores dentro que no se la aguantan, que no se la aguantan a ella. Hay muchos adentro que no se la aguantan a ella porque no tiene miedo. Uno de los problemas que tenemos hoy en el peronismo es que hay muchos dirigentes con miedo y en vez de asumir ese miedo, prefieren... bué”, señaló.

Luego de criticar al gobierno de Alberto Fernández y hacer foco en Scioli, dirigió sus cañones sobre Milei. “Es imposible que los argentinos de bien acompañen un saqueo, a esos argentinos hay que salir a buscar a pedirle que se involucren en el destino del país”, siguió.

Y al retomar los palos contra Kicillof dijo que funcionarios de Alberto Fernández le pedían al presidente que rompiera con Cristina. “Algunos se reciclaron en la Provincia”, cuestionó.