Polémica por la repitencia en la escuela Secundaria bonaerense

El reemplazo de la promoción de año en la escuela Secundaria provincial por un sistema de avance por materia, similar al que se emplea en el nivel universitario, abrió un amplio debate que trascendió la frontera del sistema educativo, con posiciones que revisan ese concepto y la historia reciente en términos de la calidad educativa.

Tras el anuncio que realizó el jueves, el director general de Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, salió a reforzar la defensa del plan que va a regir desde marzo del año que viene. “La repitencia tiene 100 años en el sistema educativo de Argentina. Buena parte del mundo ya se fue de eso. Estamos pensando en un sistema más parecido a la universidad, con sus premios y castigos y por eso creemos que lo que aprobaste no lo tenés que volver a hacer”, señaló Sileoni.

El ministro aclaró que con el nuevo esquema no hay repitencia pero puede haber una trayectoria retenida: “Para más de cuatro materias el alumno va a tener un período de intensificación con su profesor y con otro apoyo de la escuela. Mientras que si tenés una quinta materia, esa la tenés que recursar”.

En ese sentido, añadió que “tener una trayectoria retenida no significa que repitas, lo que aprobaste no lo vas a rendir de nuevo. Es un equipo de acompañamiento de las trayectorias que te van a ayudar a hacer lo que te falta. Nadie va a aprobar si no tienen los conocimientos. Volvemos a la nota numérica, vas a aprobar con 7 y no se promedia. No va a ser más fácil”, manifestó.

“Se escandalizan por pasar con cuatro materias, pero en ninguna parte de América hay repitencia, porque coinciden en que repetir no te hace aprender más”, expresó. Por último, Sileoni remarcó: “Hay que hacer la escuela más atractiva para los alumnos. Está perdiendo prestigio. Vamos a trabajar todo este segundo semestre para que esté muy claro”.

Las opiniones

En este contexto, Guillermina Tiramonti, especialista en educación y sociedad, reflexionó sobre la reforma: “Me parece mejor que lo que teníamos antes. Es mejor que los chicos aprueben las materias y no los bloques de primer año y segundo año por ejemplo”. Asimismo, argumentó: “Si vos tenés adentro de la escuela preceptores o auxiliares que vean cuáles aprueban y qué no, me parece bien. Lo que estoy diciendo es que estamos usando el esfuerzo de los agentes, del Ministerio y de los chicos para mantener un sistema que ya no sirve”.

Guillermina Tiramonti agregó que “lo primero que veo es que la escuela Secundaria así ya no da más. Es una institución del fin del Siglo XIX y principios del Siglo XX, por lo que debería ser repensada en profundidad. En cambio, lo que nosotros estamos haciendo es como emparcharla para que aguante con el modelo tradicional”.

Al referirse a otros modelos educativos en el mundo, Tiramonti comparó: “Si vos pensás en todos los países de la Europa nórdica, ellos hicieron cambios fundamentales y hoy en día aprenden por proyectos o problemas, discuten por otras cosas que desarrollan capacidades y nosotros desde hace treinta años estamos debatiendo si es válido repetir o no. Discutimos siempre lo mismo y miramos poco para adelante”.

Sobre la actualidad del modelo educativo en Argentina, Tiramonti precisó: “Ahora estamos resolviendo los planes de alfabetización. ¿Por qué el cambio debe ser imposible porque estamos en una mala situación, por el contrario, qué perdemos? Seis años de secundaria y salen sin comprender bien los textos, no digamos de dar clases complementarias con la misma metodología que los chicos no pudieron comprender”.

Desde la cámara de colegios privados Aiepba, su titular, Martín Zurita opinó que “dentro de los elementos clave de este nuevo régimen, se destaca la acreditación de saberes y la cursada por materias. Estos componentes transformarán la estructura rígida de la escuela secundaria tal y como la conocemos. Es imperativo encontrar nuevos factores que motiven a los alumnos a estudiar, ya que el concepto de recursar un año ha perdido efectividad en la actualidad”.

También repercutió en la Legislatura bonaerense el plan oficial. Legisladores del bloque PRO de la Cámara de Diputados presentaron un pedido de interpelación a Sileoni, para que informe sobre esos cambios. Por su parte, Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación en tiempos de Mauricio Macri indicó que “esta clase de políticas educativas llevaron a que el 50% de los chicos terminen la educación sin conocimientos básicos”.

Villarruel aprovechó la volada

La medida atrajo el interés de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. En sus perfiles en redes sociales, publicó fotos del gobernador Axel Kicillof junto al secretario general de Suteba, Roberto Baradel; al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y señaló: “En una provincia donde para el gobernador Kicillof sus referentes son estos impresentables, sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio”, lanzó. Y concluyó: “¿Qué podemos esperar de un burro más que una patada?”.