Nicolás Kreplak, pidió la intervención del Estado Nacional para aumentar la producción de repelente ante el aumento de casos de dengue en la provincia.

En diálogo con Splendid AM990, el funcionario explicó que fabrican 10 mil frascos de repelente por semana en un laboratorio público: "No los vendemos, los entregamos en los territorios, en los operativos territoriales donde vemos zonas de mayor incidencia de casos y menos recursos económicos".

Asimismo, destacó que el 85% del mercado de repelente está ofrecido a una empresa: "Tendría que intervenir el Estado Nacional para aumentar la producción o fabricar. Es difícil porque el mercado no se regula solo, en materia de salud tampoco".

"Ya todos sabíamos que venía este verano una temporada de dengue muy grande, no había que esperar hasta marzo, sino que el 11 de diciembre había que arrancar con un plan de Gobierno que tenga como primera emergencia resolver el problema", manifestó.

El funcionario enfatizó que el 85% de los contagios de dengue no se produce "en el transporte público, en el trabajo, en la calle, en una plaza" si no en las casas: "El Aedes aegypti no está en la calle, no es que uno sale a comprar algo y viene un mosquito. El dengue se cría en recipientes donde se acumula agua".

Ante el panorama de enormes filas en las guardias, Kreplak sostuvo: "Hay que hacer reposo, quedarse en casa, mucha hidratación y bajar la fiebre con Paracetamol, no usar ni aspirina ni Ibufrofeno", y aclaró: "Lo más importante igual es no ser picado y para eso hay que poner mosquiteros, usar repelente, espirales, ropa larga y, como mencioné, no tener lugares que acumulen agua",

En la provincia hay más de 25 fallecidos y, según el ministro, son personas que tuvieron síntomas de riesgo y no acudieron rápidamente a la urgencia. Por último, acerca de cómo afecta el mosquito días después, Kreplak destacó: "Aproximadamente a partir de cuando empieza la fase de recuperación, ya no contagia. Los anticuerpos empiezan a producirse en el cuerpo y eso neutraliza al virus. Así que, más o menos, a partir del día 10 al 14 la viremia desaparece".