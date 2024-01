Proponen eliminar la obligatoriedad de las PASO en la provincia de Buenos Aires

Marcelo Daletto (Cambio Federal) presentó el primer proyecto del año calendario en la Legislatura provincial con el objetivo de modificar la Ley 14.086, para que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) pasen a ser primarias, abiertas y simultáneas (PAS) y no obligatorias.



"Buscamos modificar la obligatoriedad no sólo para el elector, sino también para la agrupación política. Esto quiere decir que los partidos políticos, agrupaciones y alianzas que hayan presentado una lista única por categoría, podrán elegir si participan o no en las PAS", explicó Daletto en un comunicado.



La iniciativa pretende modificar el artículo 1º de la Ley 14.086 para que el sufragio en las elecciones primarias, abiertas y simultaneas sea secreto y no obligatorio.



"Los partidos políticos, agrupaciones municipales, federaciones y alianzas transitorias electorales que hayan presentado una lista única de precandidatos, por categoría, podrán optar por solicitar a la Junta Electoral de la Provincia que se proclame como lista de candidatos a las elecciones generales, o bien participar de las elecciones primarias, abiertas y simultaneas", indica la propuesta.



En los fundamentos del texto se plantea que "no tendría ningún sentido que cuando en algún espacio político se hayan consensuado las listas de candidatos, se obligue a los electores independientes o a los no interesados a elegir la propuesta electoral de algún espacio político, tal cual establece la legislación vigente".



Se aclara, no obstante, que los partidos que hayan presentado una lista única y decidan no participar de las elecciones primarias, abiertas, y simultaneas deberán acreditar haber obtenido, como mínimo el uno y medio por ciento (1,5%) de los votos positivos válidamente emitidos en la elección general próxima pasada.



En ese sentido, Daletto agregó: "Para evitar que aquellos partidos que nunca pasan el techo del 1,5% de los votos válidos vayan directo a la elección general, se establece que para poder hacerlo hayan cumplido con este requisito en la elección anterior".



"Pretendemos que el ciudadano elija participar o no en la elección de los partidos pero sin quitar las elecciones simultáneas que le dan transparencia a la elección de los candidatos. Y por otro lado, buscamos premiar los consensos en los frentes electorales, sin quitarle la posibilidad de competir en las PASO si así lo creen conveniente", expresó el legislador.



En ese marco, destacó que "Este proyecto que pretende eliminar la obligatoriedad de las PASO va en sintonía y complementa un proyecto presentado en este mismo sentido por el Diputado Emilio Monzó a nivel nacional".