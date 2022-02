Detienen al socio de Marcelo Longhi

El socio del exrugbier y presidente del Club Municipal de Vicente López (Vilo), Marcelo Longhi, asesinado el 13 de enero último en la ciudad de Luján, fue detenido como sospechoso del crimen, en tanto se busca al casero del campo de la víctima, quien se encuentra prófugo y quien, según el abogado de la familia del deportista, podría "aparecer muerto", informaron fuentes judiciales y policiales.

El detenido fue identificado por los voceros como Pablo Javier Achard (44), mientras que el prófugo es el casero Ramón Flores (40), quien, se sospecha, huyó hacia Chaco, donde era intensamente buscado por las autoridades.

Achard, quien ayer sábado estuvo de manera presencial ante la fiscal Mariana Suárez, que lo imputó por el delito de "homicidio simple", se negó a declarar, ya que designará a un abogado particular, informaron fuentes judiciales.

Informe clave

El giro en la investigación surgió de un informe "clave" del médico legista que determinó que la víctima no pudo haber salido con vida de su campo de la localidad bonaerense de Tomas Jofré ese mediodía, como se creyó en un primer momento, añadieron los informantes.

Según el abogado de la familia de la víctima, una de las pruebas contundentes para imputar a Achard y Flores consistió en que "el horario del deceso de Marcelo Longhi no va más allá de las 13 horas", por lo que "la fiscal estima que murió en el campo" de la localidad de Tomás Jofré, de donde el socio de la víctima dijo que lo vio salir a las 13.35 del día en que fue hallado muerto horas después a la vera de una ruta.

Además, Broitman dijo que "encontraron entre en el calzoncillo y el pantalón de Marcelo hojas de eucalipto que no había en la zona donde se encontró la camioneta (con su cuerpo) y sí en el campo, donde el suelo estaba lleno de hojas de eucalipto".

Por estos motivos, a pedido de la fiscal 9 de Luján, Mariana Suárez, y por orden del Juzgado de Garantías 1 de Mercedes, fue detenido Achard, socio de Longhi, al tiempo que se allanó su domicilio, ubicado en la calle Mármol al 2600, en el partido bonaerense de Vicente López, donde se secuestró una pistola calibre 9 milímetros con la documentación vencida, 27 municiones y dos teléfonos celulares del imputado. También se allanó una oficina donde Achard tiene su empresa de seguridad, ubicada en la calle Montañeses al 3100 del barrio porteño de Núñez, dijeron las fuentes.

Buscan al casero

En tanto, también por orden judicial, se allanó el campo de la víctima con el fin de apresar al casero Flores, aunque se constató que este no se encontraba en el lugar y que presuntamente se fue a la provincia de Chaco, donde es ahora buscado y donde poseía una causa previa por tentativa de homicidio con arma de fuego, añadieron los voceros. A su vez, Achard y Flores fueron imputados por el delito de "homicidio simple". La principal hipótesis de los investigadores radica en que los motivos del crimen fueron económicos.

El caso

La víctima fue hallada asesinada a golpes y con el cuello quebrado el 13 de enero en la caja de su camioneta Ford Ranger detenida entre unos pastizales, a unos 15 metros de un camino rural que se cruza con la Ruta Provincial 47, en el acceso al paraje La Choza, en el límite entre Luján y General Las Heras, en el noroeste del Gran Buenos Aires.

Los pesquisas determinaron que adentro de la camioneta estaba el teléfono celular de la víctima, que se conectó por última vez a las 14.20 del miércoles, mientras que en proximidades del puente del arroyo La Choza, a un kilómetro del lugar del hallazgo de la camioneta, se detectaron huellas de arrastre.