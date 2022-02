¿Camarista al Tribunal de Cuentas?

Si la política bonaerense no se pone de acuerdo, la Suprema Corte deberá salir en su auxilio para evitar que se produzca una situación de acefalía en el Tribunal de Cuentas. Hasta el 28 de este mes seguirá como presidente del organismo de control Eduardo Grinberg que desde hace algún tiempo presentó la renuncia para jubilarse, pero pese al tiempo transcurrido, oficialismo y oposición no lograron avanzar en un entendimiento para designar su reemplazante. Y si esa indefinición se mantiene más allá de fin de mes, el alto tribunal deberá hacer un sorteo para nombrar en su lugar a un integrante de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata.

Kicillof intentó imponer en diciembre como sucesor de Grinberg a su hombre de confianza y exsecretario general de la Gobernación, Federico Thea. El intento hizo ruido. La oposición se negó a sancionar el pliego en el Senado porque adujo que Kicillof avanzó para designar “de prepo” a Thea sin hablar con los senadores de Juntos.

Quienes conocen el funcionamiento del Tribunal de Cuentas interpretan que la eventual designación de un camarista terminará afectando el funcionamiento del organismo. En los intersticios del poder recuerdan que era lo que ocurría cada vez que Grinberg se tomaba licencia y se recurría al mecanismo de reemplazo, producto de que la ley orgánica del Tribunal de Cuentas no establece la figura del vicepresidente. “Al camarista que caía no le daban nada para firmar. O por lo menos, nada importante”, afirman.