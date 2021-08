“Necesitamos una revolución ética y moral”, aseguró Manes

Facundo Manes aseguró ayer, en relación a las reuniones que se llevaban a cabo en Olivos en plena cuarentena, que “es una muestra más que en la Argentina necesitamos una revolución ética y moral. Aunque tengamos una visión estratégica de país, aunque nos unamos, si no tenemos una revolución ética y moral no vamos a poder lograr el desarrollo”.

En esa línea, el precandidato a diputado nacional por Juntos (compite en las Paso con la lista del PRO liderada por Diego Santilli) continuó diciendo que “hay 110.000 muertos, miles de personas que no pudieron enterrar o despedir a sus seres queridos, el impacto educativo y emocional en los chicos, negocios cerrados, los argentinos enfermándonos, empobreciéndonos y los que tienen que dar el ejemplo hacen lo contrario, incluso no cumpliendo las normas que el mismo Presidente firmó en el decreto. Me parece que la sociedad argentina está harta y en unas semanas tiene la posibilidad de castigar estas conductas en las urnas, porque necesitamos respuestas nuevas y dejar de lado las prácticas de siempre”

El neurocientífico sostuvo que “la pandemia es la crisis más importante de la historia Argentina. Es una crisis de salud, económica, social, humanitaria, educativa, el impacto emocional y educativo en los chicos va a durar décadas y lamentablemente estamos divididos y el Gobierno no convoca a todos los sectores para hacer frente a esta crisis multidimensional. Estamos a tiempo, porque esto es una maratón que no terminamos”.

Finalmente, el precandidato comentó que “vengo a aportar mi granito de arena para dos cosas: para discutir la Argentina del progreso, que es un cambio de paradigma con una revolución en el desarrollo humano, en el conocimiento, con políticas de estado y con un acuerdo. Y vengo a poner mi granito de arena para sanar y unir a los argentinos. Necesitamos liderazgos que nos unan, no que nos dividan, liderazgos que nos lideren con esperanza no con miedo”.

En la recorrida de ayer por Tandil, Facundo Manes estuvo acompañado por el intendente Miguel Ángel Lunghi; los diputados nacionales Melisa Grecco y Carlos Fernández; los precandidatos a concejales Mario Civalleri y Rosana Florit y el presidente del radicalismo local, Juan Pablo Frolik.