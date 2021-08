Santilli volvió a mostrarse con Rodríguez Larreta en el Conurbano

De nuevo acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, el precandidato a diputado nacional por “Juntos”, Diego Santilli, insistió en la necesidad de “volver a reconstruir la matriz productiva de nuestro país y generar laburo todos los días”. Fue en el marco de una charla con vecinos en la localidad de Hurlingham, donde también estuvo junto al diputado nacional Cristian

Ritondo y al 1º candidato a concejal de ese distrito, Lucas Delfino. Santilli, que hoy visitará La Plata para participar de una recorrida junto al intendente Julio Garro, señaló también que “lo que está pidiendo la gente es libertad, salir de la casa al trabajo y del trabajo a casa para sentirse seguros en sus casas” y que uno de los temas que resurge en cada conversación es el de la “inseguridad”.

Por otro lado, el precandidato de “Juntos” observó que “hay una angustia muy grande de la gente por los hijos que se quieren ir a buscar un destino a otro país y hay una angustia de los papás y las mamás porque eso no pase, por el desarraigo, la distancia”.

En otro orden, sumó la preocupación por “la presión impositiva, varias pymes han planteado el tema de los impuestos, que no dan más, que no les permite generar trabajo y oportunidades porque la carga fiscal los agobia”.

En la misma línea, el jefe de Gobierno porteño coincidió en que “la gente está muy preocupada” porque “otra vez vuelve a surgir el tema de la seguridad”, reconoció Rodríguez Larreta y que “en todas las reuniones de vecinos que hacemos en el Conurbano es terrible la preocupación que hay, todos tienen algún caso”.

También “la falta de laburo, de que los chicos se quieren ir de la Argentina genera mucha inquietud entre los vecinos. Pero coinciden en que se puede y mostramos siempre el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, donde pudimos mantener las clases, algo tan importante, ver a los chicos en las escuelas todo este tiempo cuando en la provincia seguían sin asistir a las aulas”, comparó Rodríguez Larreta, que advirtió que en las próximas elecciones “no solo se ponen en juego las bancas de diputados, senadores, legisladores provinciales, sino también el modelo de país que queremos para nuestros hijos”