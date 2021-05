Siguen los cruces entre oficialistas y opositores

Tras las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el Ejecutivo, representantes del Frente de Todos y miembros de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires mostraron fuertes diferencias sobre las disposiciones que se tomaron el viernes para enfrentar la segunda ola de la pandemia con los sistemas de salud saturados o al borde del colapso en muchos municipios bonaerenses, sobre todo en el Conurbano.

Desde el FdT, el gremialista de los canillitas y senador provincial Omar Plaini aseguró ayer que "las críticas opositoras" a las restricciones epidemiológicas a nivel nacional y en el distrito bonaerense "son infundadas la mayoría de las veces" y advirtió que los integrantes de JxC, en algunos casos, "se han convertido no sólo en adversarios" sino también "en verdaderos enemigos", en razón de "las barbaridades y atrocidades que hacen".

"El Gobierno hace un esfuerzo inmenso para tener vacunas en forma permanente y para que no nos haya desbordado, hasta el momento, el sistema sanitario", subrayó Plaini en declaraciones al Destape Radio y luego afirmó, en referencia a la dirigencia de JxC, que "van a tratar de ser la máquina de impedir, ya los conocemos".

Y en ese sentido profundizó: "La coalición opositora creyó, cree y creerá siempre en el libre albedrío del mercado, llamalo neoliberalismo, liberalismo, conservadurismo, cómo lo quieran llamar, pero creen en el libre albedrío del mercado, así está la humanidad y así está el mundo", describió el legislador y secretario general del Sivendia (vendedores de diarios), quien asimismo remarcó que "el movimiento obrero argentino acompaña al Gobierno entendiendo de dónde venimos, sumado al enemigo invisible" (por la pandemia).

Desde JxC, el intendente de Vicente López Jorge Macri criticó ayer la aplicación de medidas restrictivas implementadas en la provincia de Buenos Aires ante la segunda ola de coronavirus y afirmó que "cerrar no puede ser la única solución a todo".

"Cerrar solamente no tiene el efecto deseado. Además, porque se afecta a gastronómicos, gimnasios ahora, salones de fiesta, y esa gente quiere laburar. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, ante la duda, repite la receta: cerremos más y creo que esa es una receta escasa", cuestionó el jefe comunal en declaraciones a CNN radio.

"Me cuesta mucho saber qué piensa el gobernador (por Axel Kicillof): propone aislamiento, aislamiento, aislamiento. Cerremos, cerremos, cerremos, como si esa fuera la única herramienta. Puede ser que eso fuera en el Siglo XV, la única herramienta contra la pandemia era aislarse, pero hoy hay otras herramientas útiles como vacunar y testear", dijo el primo del expresidente Mauricio Macri.

"Le dije al gobernador en la videoconferencia -señaló Macri- que el problema es similar, pero no necesariamente las soluciones tienen que ser las mismas. Vicente López es diferente a otros municipios: la mayoría de los alumnos viven cerca de las escuelas a las que van", planteó el intendente y titular del PRO en la provincia de Buenos Aires.

En el mismo sentido, el alcalde de JxC afirmó que "las soluciones para nosotros (por Vicente López) pueden ser distintas de las de La Matanza", tras lo cual cuestionó al oficialismo por la "necesidad de uniformar todo".