Polémica entre oficialismo y oposición por el uso de espacios en el predio ferroviario

El intendente de Junín anunció que, mediante una resolución del organismo nacional que administra los bienes del Estado, “se le quiere quitar a Junín el uso de los espacios que están dentro del predio del ferrocarril”.

El jefe comunal recordó que "todo este espacio estaba abandonado, donde había, en la esquina de Rivadavia y Jean Jaures, una pared que se usaba para pintadas políticas. Eso se pudo derribar. Un lugar que también había un basural, donde los vecinos se quejaban hasta de las ratas. Hoy se ha recuperado ese espacio y se ha convertido en un lugar hermoso, bellísimo, que los vecinos día a día lo usan para hacer ejercicio, para traer a los chicos a jugar. Los estudiantes que están cerca de la Universidad usan este espacio verde para sentarse, hacer sus apuntes y estudiar".

"Otros, cuando los días están cálidos, vienen a cenar con sus familias como si fuera el patio de su casa. En definitiva, es un espacio público para las familias, para los amigos, para hacer amistades. Y hoy también, además se convirtió en un circuito, Jean Jaures, Primera Junta, Jorge Newbery y Rivadavia, que los vecinos lo utilizan para la actividad física, para correr, para andar en bicicleta, para caminar y para despejarse", agregó.

Y el alcalde Pro sostuvo que "es un espacio del que nos hemos apropiado los juninenses, un espacio que estaba sin uso y que pudimos recuperar. Hoy, insisto, es de los vecinos y así como digo que es de los vecinos, por supuesto, vamos a defenderlo".

En este sentido, informó que "hace un tiempo nos enteramos de una resolución del organismo nacional Administración de Bienes del Estado (AABE) y del Ministerio de Transporte de Nación, organismos y ministerio ligados y ocupados por personas muy cercana al candidato Sergio Massa, que pretende sacarnos a los juninenses este lugar".

Recordó que "nos habían cedido en su momento, la gestión anterior, un comodato de gran parte de estos predios que estaban sin utilización. Insisto, lugares que no tenían uso, tampoco utilizados para el tren y que, con planificación, pudimos llevar adelante un importante plan de recuperación y lamentablemente, esta gestión del kirchnerismo nos pretende sacar estos espacios y terrenos".

Críticas a UxP

"Quiero manifestar mi compromiso con la comunidad de Junín, que mientras sea intendente este lugar ya es de los juninenses, con lo cual este lugar no lo toca nadie, este lugar se lo ha apropiado la comunidad de Junín y está para esto, está para bailar, está para disfrutar, está para hacer actividades físicas. Lamento que los referentes locales de Unión por la Patria, más concretamente del Frente Renovador, al que pertenece la actual candidata a intendente, hayan sido parte de esta expropiación que ha decidido este organismo nacional y tendrán por eso, que responder y rendir cuenta la comunidad", dijo el intendente.

"Los espacios que pretenden quitarnos son el Parque Central, el Beto Mesa, donde todos los días 500 chicos hacen educación física, el MalvAr, un espacio también fundamental para tener un reconocimiento a nuestros héroes en Malvinas, el C.A.P.S 12, más la Secretaría de Salud y la Dirección de Salud Mental, el Registro Civil también, que es un lugar muy importante para que los vecinos puedan hacer sus trámites y el polo productivo, que hay cooperativas también de trabajo".

"Estamos hablando de espacios que tienen que ver con producción, instituciones, deporte, vida saludable, un lugar que hemos recuperado para los juninenses y por lo tanto lo vamos a defender. Mientras yo sea intendente, este lugar es de los juninenses y nadie los va a tocar", aseguró.

Arata: “Nadie va a tocar esos lugares de los juninenses”

La legisladora y candidata a intendenta por Unión por la Patria (UxP), Valeria Arata, afirmó a Democracia: “Fui bien clara al respecto en la Asociación de Arquitectos, yo me quedé a escucharlo a él, él no pudo escucharme a mí y mientras yo sea intendenta nadie va a tocar esos lugares de los juninenses y trabajaremos para recuperar más espacios”. Y punzó: “Es el problema de no querer escuchar al otro, por eso no quiere debatir”.

Por su parte, el dirigente meonista Maximiliano Berestein afirmó a este diario: “El Intendente es una máquina de mentir y engañar. Los espacios que han sido cedidos al municipio y utilizan los juninenses (Beto Mesa, Registro Civil, Secretaría de Salud, Agencia de Seguridad Vial y Parque Central) no están en discusión. Lo que hace la resolución de la AABE es recuperar el dominio del predio ferroviario que recuperó actividad de la industria, a partir de la nacionalización del Taller Ministro Mario Meoni”.

Y añadió: “Es realmente llamativo que un intendente en funciones tenga este grado de perversión. El municipio tuvo la administración de todo el predio ferroviario durante los cuatro años del presidente Macri y lo único que hizo fue juntar mugre, apilar autos abandonados y menospreciar la Cooperativa de trabajadores Ferroviarios Coottaj”.

“A partir de la gestión de Mario en el Ministerio de Transporte se pudo recuperar el sistema ferroviario nacional, y con ello la industria ferroviaria en nuestra ciudad, con más de 120 trabajadores, con una escuela secundaria profesional, con un centro de formación profesional, en vínculo con la Unnoba y el sector industrial local; hoy, más que nunca, el predio es de los juninenses. El desarrollo del Taller es un orgullo para Junín y ha sido y es fundamental en este proceso y eso es lo que le molesta al Intendente”, remarcó.