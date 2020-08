Encuentro virtual de Martín Lousteau con radicales de la Provincia

El senador Nacional Martín Lousteau, el exdiputado Nacional, Federico Storani, y el intendente de San Isidro Gustavo Posse encabezaron ayer una reunión remota a través de la plataforma Zoom con dirigentes, legisladores y militantes de La Plata que organizó el Comité Sección Primera, que preside Pablo Nicoletti.

“La pandemia nos obliga a pensar en muchas cosas y es impresionante el silencio ensordecedor sobre todos los temas que deberíamos estar discutiendo y no los estamos debatiendo”, señaló Lousteau y agregó que “estamos ante un momento crucial para dejar atrás el pasado y reforzar nuestro compromiso para gestionar y administrar bien el Estado”.

En tanto, Storani resaltó: “Tengo mucha expectativa y esperanza en esta renovación que está comenzando en el radicalismo de la Provincia” y agregó “muchos dicen que Martín es un dirigente de gran futuro, pero yo creo que es el presente”.

Entre los 720 participantes del encuentro estuvieron los intendentes de General Viamonte, Franco Flexas; de Puan, Facundo Castelli; de Maipú Matías Rapallini, y de San Cayetano, Miguel Gargaglione.

“Tenemos que heredar la alegría de la gesta del 83, tenemos que recuperar esa fuerza para transformar la realidad”, concluyó y pidió que el cierre del encuentro lo haga Storani, quie aseguró: “Nuestra generación tuvo la oportunidad de protagonizar un momento épico, pero todas las generaciones la tienen, por eso les digo adelante radicales”.

Lousteau convocó a “retomar la épica radical” y sostuvo que “si se ve que el partido premia a los que tienen votos en lugar de nepotismo y acumulación, va a venir mucha gente, si en cambio cuando el que llega a un lugar usa las herramientas para obturar a que otros crezcan no vamos a cambiar, por eso la base de nuestra construcción es que todos los liderazgos son desafiables”.

Para el senador porteño, “lamentablemente no tenemos dirigentes como Raúl Alfonsín, entonces tenemos que ser muchos para poder reemplazar a semejante figura” y dijo: "Nuestro objetivo es ser propositivos y no funcionar en forma reactiva a lo que hace el oficialismo y que el radicalismo sea el corazón y la cabeza de Juntos por el Cambio”.

“La pandemia está demostrando que la desigualdad en el acceso a lo digital es muy profunda y eso hace que haya desigualdad en la educación que reciben nuestros chicos”, sostuvo Lousteau.