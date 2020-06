Kicillof: la pandemia "no va a detener la actividad económica en la Provincia"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó ayer el programa de desarrollo productivo de sectores agropecuarios "Alimentos Bonaerenses", aseguró que la pandemia no va a detener la actividad y reafirmó su objetivo de avanzar hacia una "economía más inclusiva" en la provincia de Buenos Aires.

"La pandemia va a pasar, pero queremos que deje una economía más preparada, más robusta, más inclusiva", expresó Kicillof al encabezar la presentación del programa "Alimentos Bonaerenses" en el municipio de Tapalqué.

El mandatario bonaerense reconoció que existe una "situación compleja desde lo epidemiológico" y destacó la vocación de su gobierno de "apoyar al que más lo necesita", en el marco de una política que busca también no "desatender las otras áreas de gobierno".

"Queremos trabajar juntos el Gobierno nacional, provincial y el municipal, esa es la clave, trabajar como uno solo, esa es la receta para poner en marcha la Provincia, con pandemia o sin pandemia", afirmó.



"La pandemia no nos va a parar, estamos poniendo en marcha la Provincia", enfatizó el gobernador.

Destacó que el municipio de Tapalqué se encuentra en la fase 5 de la pandemia porque no tuvo casos de coronavirus y valoró que "los vecinos y vecinas no han dejado ni un minuto de cuidarse, de prepararse".

"Aquí (en Tapalqué) nunca paró la actividad agropecuaria y eso implicó que en el resto de las regiones, del país, del AMBA, mientras tenemos la pandemia podamos acceder a alimentos producidos en la Provincia", subrayó.

Kicillof explicó que el programa "Alimentos Bonaerenses" pretende aportar "mayor valor agregado" y una producción "respetuosa del medioambiente y con acceso al crédito, no solo para los grandes productores".

"El acceso al crédito es la palanca más importante en la actividad agropecuaria que no es continua, sino que reconoce ciclos naturales", precisó y evaluó que el productor "necesita no solo acceder al capital y a insumos, sino subsistir hasta el momento de la venta".

El programa presentado "tiene múltiples líneas de crédito", que, según explicó Kicillof, está fundamentalmente dirigido a "los pequeños productores agropecuarios, que son locales, que necesitan la ayuda del Estado y no tienen por qué verse excluidos por reglas del mercado, que es despiadado con el que está lejos y es pequeño".

"Hacemos valer que todos tengan igualdad de oportunidades, que la producción sea democrática, con acceso a la tierra, al financiamiento y a los mercados", insistió el mandatario y aseguró: "Ese es nuestro proyecto, no es contra nadie, es para que incluya a cada vez más productores".

Kicillof pidió también no "rasgarse las vestiduras" si se resuelve una política que garantice una "cadena de valor equitativa y que llegue a todos".

El programa "Alimentos Bonaerenses" incluye líneas de promoción para la industria agropecuaria a través de la tarjeta Procampo, con tasa cero a 270 días para la producción agrícolo ganadera y tambera; a través de un Banco de Insumos y de líneas de crédito a tasas reducidas para el impulso de la actividad pesquera.