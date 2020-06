Por el coronavirus asistirán financieramente a municipios

El gobernador bonaerense Axel Kicillof creó el “Fondo de Asistencia Municipal para la Atención No Hospitalaria de Pacientes con COVID-19”, con el objetivo de contribuir financieramente con los distritos para solventar los gastos que se deriven de la atención de pacientes con coronavirus en los centros de aislamiento extrahospitalarios temporales acondicionados para tal fin.

Lo hizo a través del decreto 495 publicado ayer en el Boletín Oficial del distrito, donde se aclaró que el Fondo estará integrado con recursos de rentas generales de la Provincia, Aportes del Tesoro Nacional o cualquier otra fuente que al efecto determine el ministerio de Hacienda y Finanzas.

En la medida se dispuso que los aportes que cada municipio solicite "tendrán el carácter de no reintegrables y la suma que se otorgue, conforme la disponibilidad presupuestaria, será el equivalente a dos mil pesos por día en que cada cama fue efectivamente ocupada para la atención de pacientes con COVID-19" en esos centros asistenciales temporales, que hayan sido derivados por el ministerio de Salud de la Provincia.

Cada municipio deberá declarar su adhesión al decreto y luego el aporte será otorgado por el ministerio de Salud a solicitud del intendente.

En los fundamentos de la medida se destacó que "siendo la provincia de Buenos Aires la que presenta la mayor densidad demográfica del país, deviene necesaria la adopción de medidas de aislamiento en centros de atención no hospitalaria, que permitan evitar la propagación descontrolada del virus".

Se recordó que el “protocolo de preparación para la respuesta ante la contingencia de enfermedad por coronavirus 2019 contempla la posibilidad de aislamiento en establecimientos extrahospitalarios de pacientes con diagnóstico de COVID-19 con signosintomatología leve sin criterio de internación, en aquellos casos en los que no se cumplan los criterios para aislamiento en domicilio".