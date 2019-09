En la Cuarta, Kicillof anticipó que si gana “su gobierno será muy cercano a la gente”

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, recorrió ayer los distritos de General Arenales, Vedia y Florentino Ameghino, donde se reunió con productores rurales, empresarios y comerciantes; y participó de una charla abierta con vecinos de la zona.

A su llegada a la ciudad de Ascensión, en el partido de General Arenales, Kicillof fue recibido por el candidato a intendente, Emir Miranda.

En declaraciones a la prensa, Kicillof afirmó que el compromiso de “poner en marcha cada pueblo, cada rincón de la Provincia, requerirá de muchísimo esfuerzo y energía”. Y agregó: “Necesitamos un resultado político contundente”.

“Recuperar la dignidad”

Asimismo, agradeció a los miembros de la comunidad de General Arenales porque “expresaron sus necesidades”, sin importar el “color político”. Así, resultará “más fácil alcanzar una recuperación, si hay una sintonía en las ideas. Tenemos que trabajar para recuperar la tranquilidad y la dignidad de la gente”.

Por otro lado, el candidato celebró que los bonaerenses no se “hayan acostumbrado a vivir en la incertidumbre” y ratificó la importancia de que en “Arenales tengamos un intendente que tenga como prioridades la educación, la salud y la producción”.

Antes de partir hacia Vedia, Kicillof instó a los presentes a “no bajar ni un minuto los brazos, vayamos a escuchar, a hablar, a convencer, a acompañar, y a reconciliarnos con absolutamente todos los y las bonaerenses”.

En su segunda escala, Kicillof arribó a la ciudad de Vedia del partido de Leandro N. Alem, para conversar con trabajadores del Frigorífico Municipal, el cual fue construido por la gestión comunal, apostando a incrementar la mano de obra local y a abaratar los costos de la producción y comercialización de la carne en el distrito.

En su discurso, Kicillof explicó que durante sus recorridas por los municipios y localidades de la provincia de Buenos Aires, lo que pretende es “mostrar”, que de ser electo en octubre, “habrá un gobierno con mucha cercanía e integración”.

“Necesitamos más integración del gobierno provincial con los gobiernos municipales. Hay conceptos que no tienen que ver con la campaña, sino con una manera de gobernar, que es la austeridad, mayor participación, y más descentralización”, subrayó Kicillof.

Rumbo económico

Consultado acerca de la situación económica que atraviesa el país y su relación con el aumento de las tarifas, Kicillof dijo que “no pueden moverse siguiendo el dólar, sino que tienen que moverse acorde al poder adquisitivo de la sociedad. Si una tarifa no la puede pagar un jubilado no es una tarifa, es una estafa. Ahorcar a la economía doméstica y al mercado interno no soluciona el problema, lo empeora y eso es lo que estamos viendo hoy”.

También Kicillof expresó que en caso de ganar las elecciones, “desde el 10 de diciembre deberemos mostrarle al mundo y al país que estamos acostumbrados a reconstruir la Argentina desde cero, como lo hicieron Perón y Evita, como lo hicieron Néstor y Cristina. Pero no es un tema solo de dirigentes, vamos a tener que poner el hombro todos”.

“Nos quisieron decir que la receta era el egoísmo, el mirar para otro lado, hacerse el distraído, les vamos a mostrar que con trabajo, con esfuerzo, pero sobre todo con solidaridad, y justicia social pondremos en marcha la provincia”, resaltó Kicillof.

A su turno, el intendente Alberto Conocchiari manifestó que “en este momento de crisis e incertidumbre” que atraviesa el país, aparece un “soplo de esperanza y de volver a honrar la política.

“Sabemos que esa es la forma en la que vamos a salir adelante y de volver a ver la sonrisa en la cara de la gente. Tu imagen y persona -Axel- fideliza la esperanza que tenemos acá en Vedia, desde lo ideológico, político y humano. Estamos para apoyarte, darte una mano y ser soldados de la causa”, concluyó Conocchiari.

Acompañaron al candidato a gobernador bonaerense el intendente del municipio de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari; el candidato a intendente de ese distrito, Carlos Ferraris; el candidato a intendente de Lincoln, Luis Siri; el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro; el diputado Carlos “Cuto” Moreno; el candidato a diputado, Avelino Zurro; la candidata a diputada, Viviana Guzzo; y la candidata a diputada, Micaela Olivera.

Continuando con su recorrida por la Cuarta Sección, Kicillof visitó la ciudad Florentino Ameghino, donde mantuvo un encuentro con trabajadores de la empresa láctea recuperada “Cooperativa de trabajo Blaquier LTDA”, junto al candidato a intendente Patricio García.

La “Cooperativa de trabajo Blaquier LTDA” es una empresa recuperada por sus trabajadores en el año 2001, luego de que la misma se presentara en quiebra. Actualmente sus treinta trabajadores continúan produciendo y manteniendo en pie el proyecto, elaborando su materia prima (leche) y transformándola en quesos bajo la marca: “Manjar Blanco”.

Desde el “Club Sarmiento Centro”, Kicillof cerró la jornada con una “charla abierta” rodeado por vecinos de la localidad.

En tanto, hoy el candidato a gobernador tiene previsto continuar con su itinerario por la región, para dirigirse a la ciudad de General Pinto, luego visitará Lincoln y cerrará su gira en Bragado, para encabezar una charla abierta.