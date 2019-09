En dos días, Kicillof visita seis distritos de la Región

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, visitará hoy los distritos de General Arenales, Vedia (L. N. Alem) y Florentino Ameghino, y mañana estará en General Pinto, Lincoln y Bragado. Allí, se espera que el diputado nacional brinde una conferencia de prensa y lleve a cabo charlas abiertas con los vecinos.

La selección de distritos no fue al azar, sino que se trata de municipios que tienen predominancia de intendentes de Juntos por el Cambio, en los cuales el Frente de Todos tiene altas chances de recuperar el poder luego del resultado de las primarias del 11 de agosto pasado.

De hecho, en la Cuarta Sección Electoral Kicillof dio el golpe en las últimas elecciones sobre María Eugenia Vidal. El candidato peronista obtuvo el 42,30 por ciento y Vidal el 41,58 por ciento; sobre un total de 390.077 votos. En tanto, hubo 25.141 votos en blanco; 2261 nulos y 496 recurridos o impugnados.

Por otra parte, los resultados definitivos de las PASO en la provincia de Buenos Aires arrojaron una diferencia para el Frente de Todos mayor al que registraba el recuento provisorio: Axel Kicillof obtuvo 1.698.278 votos más que María Eugenia Vidal. El recuento provisional registraba una diferencia de 1.569.248 sufragios.

“Universidad, ciencia, industria y producción”

Kicillof visitó ayer el Polo de Educación Superior de Escobar junto al intendente, Ariel Sujarchuk. El primer candidato a diputado nacional, Sergio Massa y el alcalde de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, también compartieron la jornada.

“Hemos recorrido el Centro Universitario de Escobar y esto demuestra, que aún en las situaciones más adversas, se puede conseguir algo por las y los vecinos, como lo hizo el intendente -Ariel Sujarchuk-”, comentó Kicillof en su llegada a Escobar.

En el predio, conversó con estudiantes de la carrera de enfermería de la UBA y saludó a profesores en su día. Luego, visitó el Jardín Municipal “El Cedro” y la Granja Educativa “Don Benito” que funcionan en la zona aledaña.

“Han dicho que los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad”, afirmó Kicillof y recordó que tanto los funcionarios del gobierno nacional y provincial cuestionaron la cantidad de Universidades abiertas en la provincia de Buenos Aires y dudaron de la posibilidad de que personas de escasos recursos lleguen a la Universidad.

“Ese era su proyecto, que no hubiera universidad para los que menos tienen, eso es lo que vinieron hacer. Se ve que nunca pusieron un pie en la Universidad pública argentina”, apuntó Kicillof y mencionó que al consultar a las y los universitarios del curso de enfermería sobre quiénes eran primera generación de universitarios, “todos levantaron la mano”.

“Venimos a proponerles que nos acompañen en este camino de recuperar lo que se perdió y a dar una perspectiva de futuro, para que el que está estudiando sepa que va a haber un Gobierno que trabajará, intendentes, gobernadores, Alberto, como Presidente y una vicepresidenta, como Cristina, para que la República Argentina vuelva a tener trabajo, producción, educación, salud, derechos y dignidad. Esperamos tener pronto la posibilidad de revertir lo que está pasando hoy”, afirmó el candidato.

Asimismo, el actual diputado envió un mensaje de cara a las elecciones del 27 de octubre: “Tenemos que decir bien fuerte, en las urnas, que en la universidad pública, en la escuela pública, y en la educación pública no se cae”.