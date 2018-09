“Petrecca nunca acompañó los proyectos sobre transparencia”

“Nos parece saludable esta repentina preocupación por la transparencia del intendente Pablo Petrecca. Pero a la vez nos parece sorpresivo porque nunca le interesaron los proyectos que presentamos en ese sentido y que están durmiendo en Comisión en el Concejo Deliberante”, expresó el concejal Lautaro Mazzutti, luego de que el jefe comunal llamara a una conferencia de prensa para presentar un proyecto de declaraciones juradas.

Mazzutti, quien además es presidente del PJ de Junín, recordó que “el intendente no se mostró preocupado por la transparencia el 27 de septiembre de 2017, cuando presentamos un proyecto que hace retroactiva desde de 2015 la actualización de las declaraciones juradas de funcionarios municipales, y ordena que sean subidas a la página web del Municipio. Su bloque no acompañó la iniciativa”.

Asimismo, indicó que Petrecca “tampoco se mostró preocupado cuando fue sancionada la Ley Provincial de Declaración Jurada Patrimonial que impulsó la Gobernadora Vidal. El 18 de diciembre de 2017, presentamos un proyecto pidiendo la adhesión a esta normativa, que tampoco fue acompañado por Cambiemos”.

En el mismo sentido, Mazzutti siguió enumerando: “El intendente no se mostró preocupado cuando hizo votar la ampliación del presupuesto de la obra de pavimentación de Av. Circunvalación por $27 millones sin mostrar el expediente, ni explicarnos en qué se iba a gastar. O la licitación de compra de combustible con un sobreprecio de $8 por litro”.

“Es tiempo que el intendente se ponga del lado de los juninenses en un momento difícil, acompañarlos en sus reclamos por las subas de tarifas, buscar dar respuestas a los jubilados, a los docentes, las pymes, y sobre todo intentar solucionar los problemas estructurales de Junín”, aseguró el concejal.

Por último, Mazzutti expresó que: “Si el intendente está preocupado por la transparencia, simplemente puede acompañar los proyectos que ya hemos presentado desde nuestro bloque en el Concejo Deliberante”.