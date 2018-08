Detuvieron al violador de una nena de 12 años

El violador y pederasta que abusó sexualmente de una nena de 12 años en el partido bonaerense de Marcos Paz fue detenido en las últimas horas. La Policía puso dar con el hombre gracias a un llamado efectuado al 911, y pudo identificarlo por las botas blancas que usaba en el video que registró la violación y por la mordedura en una de sus manos, indicada en su denuncia por la víctima.

El detenido confesó la violación en la comisaría donde quedó alojado, a la vez que se descubrió que en sus redes sociales tenía como contactos a una gran cantidad de menores de edad.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, era intensamente buscado desde que se difundió un video de una cámara de seguridad que muestra cómo reduce y se lleva a una niña, quien luego de la violación radicó la denuncia junto a su madre.

Después de violarla, el abusador le dijo a la nena: "No tengas miedo. Esto es una lección por andar de noche. Me mandó Dios y si vas a una Iglesia contalo. Otro te hubiese matado”.