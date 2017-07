La recuperación de días de paro en el receso invernal, ahora está en manos de la Justicia

OTRO CAPITULO DEL CONFLICTO DOCENTE QUE TERMINA EN TRIBUNALES

El Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires realizó una presentación judicial para evitar tener que recuperar días de clases perdidos por paros durante la primera semana del receso invernal, como determinó el Ministerio de Educación en el distrito.

Representantes de Suteba, Feb, Udocba, Amet, Sadop y Uda presentaron un recurso de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo de La Plata para “evitar esta doble imposición”, dijo a Télam el titular de la Unión de Docentes bonaerenses, Miguel Díaz.

“Ante este abuso de poder y para evitar esta doble imposición a la que nos quiere someter el Gobierno, presentamos esta mañana un amparo”, contó el dirigente gremial, quien se quejó de que les fueron “descontados los días no trabajados por paro” y “ahora” les quieren “hacer trabajar otros días”.

Sostuvo que “quieren inventar nuevos días de trabajo cuando, en el receso, nosotros estamos a disposición pero no tenemos que dar clases porque los chicos están de vacaciones”. “¿A quién le vamos a dar clases, quién va a recuperar?”, se preguntó Díaz. En este marco, subrayó que los docentes no tienen “otra actividad que no sea la docente”, con lo cual -indicó- no van a ir “ni a pintar, ni a rasquetear ni a balderar”.

“Además, los contenidos ya fueron recuperados”, afirmó el dirigente sindical, quien opinó que lo que a su criterio busca el gobierno provincial es “demostrar que los docentes fueron derrotados porque salieron muy dañados tras el 27 por ciento de suba salarial obtenido (por los gremios docentes) gracias a la lucha”, finalizó.

La presentación surge como respuesta a la resolución 1131 de la cartera educativa provincial, que fijó los mecanismos a implementar en las escuelas para recuperar los días perdidos del calendario escolar por las medidas de fuerza que impulsaron los gremios docentes desde comienzo de año, en el marco del conflicto que se extendió hasta la semana pasada.

De acuerdo a la resolución, aquellos establecimientos que deban recuperar entre uno y cinco días, utilizarán para esos fines las jornadas institucionales; las que adeuden entre seis y diez, compensarán durante esos días pero también en diciembre, al finalizar el calendario escolar; y las escuelas que estén por encima de las once jornadas perdidas, tendrán que hacerlo durante el receso invernal.

La presentación

Los gremios, entre otros puntos, objetan que “la resolución (de Educación) supuestamente persigue la continuidad pedagógica, lo cual resulta absolutamente incongruente con el paradigma que se ha previsto para el plan de continuidad pedagógica en el Reglamento General de las Instituciones Educativas de la provincia de Buenos Aires”.

En ese contexto especifican que “en el decreto Nº 2299/2011, el plan de continuidad pedagógica es el resultado de los acuerdos alcanzados a nivel institucional, que concretamente se materializan en las acciones realizadas desde el principio del ciclo lectivo con alumnos, padres y auxiliares de la educación”.

"Doble sanción"

Las entidades sindicales bonaerenses añaden que “la convocatoria para el recupero de días no trabajados configura, además, una doble sanción por los mismos hechos”.

“Viola el principio legal non bis in ídem (no dos veces por lo mismo, en español) pues el gobierno ya sancionó mediante descuentos conculcatorios a los docentes que realizaron (once días de) paros entre el 6 de marzo y el 6 de abril. Ello contradice toda la normativa vigente a la fecha. No puede una misma falta ser sancionada en diferentes oportunidades”, subrayan.