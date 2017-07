En treinta escuelas habrá clases en la primera semana del receso invernal

EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Al menos 30 escuelas públicas de Junín tendrán clases en la primera semana de vacaciones de invierno. Son las que estuvieron cerradas o abiertas sin actividad pedagógica por más de 15 días de paro.

Desde la Dirección de Educación bonaerense están abocados de lleno a explicar que la iniciativa se enmarca en la “obligación del Estado de garantizar los 180 días de clases” para que los chicos “no sean perjudicados por los paros”.

La resolución

La resolución 1131/ 15 de la Dirección General de Cultura y Educación establece el recupero de clases y plan de continuidad pedagógica y optimización de los aprendizajes para escuelas que permanecieron totalmente cerradas o abiertas sin actividad pedagógica por el período de tiempo mencionado.

De acuerdo a lo manifestado por la inspectora jefe distrital de Junín, Emilse Marini, al ser consultada por Democracia, los directores de las escuelas ya fueron notificados e informados, y las familias lo serán en el transcurso de esta semana.

Del 17 al 21 de julio el 25 por ciento de las escuelas del distrito de Junín dictarán clases en la primera semana del receso invernal.

En esos 30 establecimientos de gestión estatal, alumnos y docentes deberán concurrir a clases. En el resto (90 escuelas), se pondrá en práctica “el plan de continuidad pedagógica con refuerzo de actividad en el receso escolar, es decir, los alumnos realizarán actividades en sus hogares reforzando aprendizajes ya trabajados en el aula y que requieran ser mejorados”, explicó Marini.

Respecto a qué iba a pasar con las escuelas privadas, la inspectora mencionó que las mismas no adhirieron al paro más de 15 días continuados.

Asimismo, explicó que en el caso de las escuelas públicas, las vacaciones de invierno, para los docentes es considerado “receso escolar”. “Por el estatuto del docente no existen estatutariamente las vacaciones de invierno o sea que deberían concurrir a trabajar. Las vacaciones son las de verano que cada docente tiene proporcional a los años trabajados”, aclaró.

La FEB evalúa la medida

Al ser consultada María Inés Sequeira, secretaria general de la Unión Educadores Bonaerenses, entidad adherida a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), sobre si en el acuerdo paritario con el gobierno se había abordado este tema, explicó: “Esto no forma parte del último acuerdo, que fue solo salarial. No hubo acuerdo ni devolución de los días de paro, ni siquiera tampoco se hizo un acuerdo respecto a esto que quieren imponer la recuperación de los contenidos por los días que no se dio clases”.

Anticipó que desde la Federación de Educadores Bonaerenses estaban haciendo un análisis respecto a esta resolución 1131. “Por el momento los docentes directivos fueron notificados de cuáles son las instituciones que tienen que cumplir con esta resolución”, dijo la gremialista.

“Quieren dividir”

“Van a trabajar los docentes que van a esas escuelas que deben permanecer abiertas, el resto no. Esto hace que haya una división y es lo que quiere el gobierno. Lo mismo pasó con el presentismo. Quieren dividir a los docentes con estas maneras de castigar que tienen y de obligarlos, por todos estos días de conflicto que tuvimos hasta el momento del arreglo. Es el modo que tiene el gobierno de castigar a los docentes, desvalorizarlos. El destrato que hay es continuo, cada vez que salen a hablar, que hacen una conferencia de prensa, están atacando continuamente los docentes”, acusó.

“No es justo”

La secretaria general de la UDEB dijo que en la FEB estaban analizando la Resolución 1131. “Sabemos que los docentes están siendo notificados. Algunos ya están haciendo los proyectos para presentar, que son proyectos de contingencia, aunque esto no es una contingencia como fue cuando sucedió lo de la gripe A o hubo algun problema de salud o inundaciones y demás, que los chicos no tienen que ir a la escuela. No es lo que ocurre en este momento”, apuntó.

“Vamos a seguir evaluando este tema porque consideramos que no es justo, que nos hagan ir durante el receso escolar a las instituciones”, concluyó finalmente Sequeira.

Estatales

Julio Miguenz, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Junín, al ser consultado por este medio sobre la actividad de los porteros, auxiliares y personal de comedores escolares durante el receso invernal, dijo que por ley no les correspondía vacaciones en esa época del año.

“Puede darse un acuerdo interno que un grupo de trabajadores vaya a trabajar una semana del receso y otro grupo no, y viceversa en la segunda semana. Pero esto es solo por un acuerdo interno, si es que se da en la escuela”, explicó.

“El receso es para los chicos, no para los empleados estatales. Incluso los docentes tendrían que ir a trabajar, como los porteros y los auxiliares. En nuestro caso, por ley no nos corresponde”, apuntó.

En cuanto a lo que realmente pasaría en esta primera semana del receso invernal, si los docentes y los chicos irían a la escuela, Miguenz dijo: “es posible que le digan a los chicos que no vayan, para que no haya clases. Esto se dio en los días de ‘paro’, que en realidad algunos (docentes) iban a trabajar, pero a los chicos les decían que no fueran porque había paro”.