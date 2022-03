Con presencialidad plena y vacunación en escuelas, comienzan las clases en Junín

Desde hoy, los chicos vuelven a las aulas, esta vez sin burbujas, y con un escenario prometedor, respecto de la baja de contagios, no solo en Junín sino en toda la Provincia.

Con protocolos y cuidados vigentes, hoy se pone en marcha la presencialidad “plena” y “cuidada” del nuevo ciclo lectivo con un fuerte eje en la revinculación, teniendo en cuenta las experiencias del 2020 y el 2021 .

La directora de la Región Sanitaria III, Lucrecia López, indicó que esta semana se realizarán operativos en las escuelas secundarias.

“La semana anterior vacunamos, entre jardines y escuelas primarias, 27 instituciones, se aplicaron en total 85 dosis”, destacó.

Y agregó que “en esta semana vamos a vacunar en los secundarios”.

Cabe destacar que en su discurso, en el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente, Alberto Fernández, garantizó la conectividad en las escuelas y un ciclo lectivo con 190 días de clase.

Los cuidados

En esta presencialidad plena regirá nuevamente el protocolo, con algunas modificaciones, pero las medidas de limpieza e higiene personal se han mantenido invariables, al igual que el ingreso al edificio.

Asimismo, seguirán habiendo distintos horarios de entrada a las instituciones educativas, para evitar la aglomeración de alumnos y padres.

El uso de barbijo no será obligatorio en el nivel inicial ni tampoco en lugares abiertos, pero dentro de las aulas todos los alumnos de nivel primario y secundario deberán usarlo.

Sin dudas uno de los cambios más destacados respecto al protocolo del 2021 es el de la disolución del sistema de burbujas.

Los alumnos estarán juntos en las aulas, y asistirán al centro educativo todos los días definidos por el calendario nacional, que prevé el dictado de 190 días de clases en este ciclo lectivo.

Sin dudas la vacunación permite que el distanciamiento social no sea un requisito tan importante entre los chicos.

El protocolo adoptado por la Provincia también establece que cuando se presente un caso positivo ya no se aislará al grupo, y, a su vez, la sospecha y confirmación de casos no implicará necesariamente el cierre del aula, ni la interrupción de las clases presenciales.

En las aulas

La secretaria de Suteba, Francina Sierra, celebró el regreso a la “normalidad”.

“Vamos a volver a estar en las aulas más cerca de lo que conocíamos como normalidad antes de la pandemia”, señaló recientemente a Democracia y agregó que “es un momento muy esperado, celebrado por todas las comunidades educativas”.

“El comienzo está signado por la presencialidad plena a partir de todo lo que tiene que ver con los protocolos de cuidado, que van a continuar y que mayoritariamente están basados en el uso de barbijos y en la higienización de manos”, explicó.

Asimismo, destacó que “no es una condición tan rígida el tema del distanciamiento social ya que la mayor parte de los niños, jóvenes y docentes están vacunados”.

“La novedad respecto de esto es que en los lugares al aire libre, sobre todo patios, los niños y jóvenes podrán estar sin barbijo y de la misma manera, para los alumnos de nivel inicial no será obligatorio el uso de barbijos”.

Presencialidad “plena, segura y continua”

De cara al inicio de clases, el presidente anunció una presencialidad “plena, segura y continua”.

Además se busca asegurar la conectividad en el 90% de las escuelas del país.

En esa línea, anunció que en los próximos 90 días se llevará conectividad a 2700 escuelas que antes no tenían. A estos establecimientos se sumarán otros 10.000 durante el resto del año.

"Esto significa que 3 millones de chicos y chicas que no tenían conectividad en sus escuelas pasarán a estar conectados", dijo.

Estos alumnos se sumarán a los 5,2 millones que ya asistían a escuelas con conexión a Internet. "Terminaremos el año cubriendo el 90% de la matrícula total del Sistema Educativo argentino", detalló Fernández.

Respecto al Plan Conectar Igualdad, agregó que este año se distribuirán 600 mil computadoras para estudiantes de secundarias y docentes de escuelas primarias públicas. Para eso, se licitó la compra de un millón de computadoras.

La educación inicial fue uno de los puntos en materia de educación, ya que el Presidente anunció la construcción de "3000 aulas digitales" para los niños de esta edad. Durante el año próximo, además, el objetivo del Gobierno nacional es sumar otras 7000 aulas de este tipo.

"Con el trabajo colectivo para revincular estudiantes a la escuela tendremos logros muy importantes. Mañana, cuando comience el ciclo lectivo en la mayor parte del país, empezaremos a recuperar el estudio con la vuelta a clases", señaló.

Secundarias

De acuerdo a lo informado por López, esta semana se realizarán operativos de vacunación en la EES N°5 “Fuerte Federación”, la EES N°1 “Manuel Dorrego”, la EES N°18 “Astor Piazzolla” y también en las EES N°20 y N°12.

