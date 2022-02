Masiva marcha en pedido de justicia por los ciclistas muertos

Más de 100 personas, entre ciclistas y transeúntes se manifestaron ayer por las calles céntricas de Junín en pedido de justicia por Francisco Moyano (23) y Carlos Romanelli (47), quienes perdieron la vida el domingo pasado al ser arrollados por un auto cuando circulaban en bicicleta por la Ruta 65.

El hecho ocurrió en horas de la mañana sobre la calzada provincial, entre Junín y Agustina, donde el conductor de un Volkswagen Gol, Andrés Rivero (30), -cuyo test de alcoholemia dio positivo- atropelló a los ciclistas.

Cabe destacar que tras permanecer en calidad de aprehendido, el imputado finalmente quedó detenido, el paso previo para que sea solicitada la prisión preventiva.

Ahora, la Fiscalía encargada de la investigación está evaluando cambiar la carátula de la causa, de “homicidio culposo agravado” a “doble homicidio con dolo eventual”, informó a Democracia el fiscal subrogante de la UFIyJ 1, Dr. Sergio Terrón.

“Esto es un doble asesinato y algo que la gente tiene que tomar conciencia. No puede ser que te emborraches y salgas a la calle a matar gente”, expresó con dolor Rosana Sánchez, madre de Moyano.

“Mi hijo tenía 23 años, y era un sostén de familia. Carlos (Romanelli) también era una excelente persona, un sostén de familia con hijos chicos, y lo único que hacían era trabajar y andar en bici”, afirmó.

“La noche antes del siniestro le pregunté si iba a volver otra vez a esa ruta y me contestó: ‘sí mamá, en esa ruta no anda nadie’. El único que pasó lo mató. Él llevaba su casco, iban uno atrás del otro, llevaba su ropa para que lo vieran y cumplía con las normas”, subrayó.

“Tiene que haber un vuelco después de la muerte de mi hijo. Sé que no me lo va a devolver nadie, pero tienen que cambiar las leyes, con penas más fuertes, alcohol cero y comprometerse más la gente”, sostuvo.

“Hoy le tocó a mi hijo. La Justicia está trabajando muy bien. Hay testigos presenciales. Este señor (por el conductor del auto) venía viajando desde Buenos Aires. Los testigos de eso son mis hijos que viajaban desde San Andrés de Giles, donde les tiró el auto encima y se les cruzó”, agregó la madre.