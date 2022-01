Murió la mujer de 26 años que acusó al exdirector de Defensa Civil de Córdoba por abuso sexual

La joven de 26 de edad que denunció por abuso sexual al exdirector de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha, decidió quitarse la vida en las últimas horas ya que "no pudo superar las secuelas psicológicas", indicaron desde su entorno.



Concha se encuentra detenido desde el 27 de noviembre, y desde hace un mes le recae la prisión preventiva, por lo que está alojado en el penal de Bouwer.



El abogado de la mujer, Carlos Nayi, dijo a Canal 12 de Córdoba que ella "no pudo superar las secuelas psicológicas que le produjo este asalto sexual".



A la vez, el letrado pidió un cambio de carátula en la causa en la que está acusado Concha, y que pase a ser "homicidio en ocasión de abuso sexual y perpetua, una sanción ejemplar para este hombre".



La joven denunció que estaba siendo "intimidada por otro bombero y sospechaba que tenía vínculo con Concha y que la idea era hacerle cambiar su declaración", dijo el abogado.



"Fue acorralada, acosada y hoy tenemos una consecuencia irreparable", se extendió Nayi, y dijo: "Su vida cambió totalmente, ya no tenía para ella sentido".



Concha es investigado por dos hechos: su expareja lo denunció por violencia de género, por lo que fue imputado por lesiones calificadas, amenazas reiteradas, amenazas calificadas reiteradas por uso de arma de fuego y coacción.



Por otro lado, está acusado por abuso sexual con acceso carnal calificado por haberlo cometido en ocasión de sus funciones y en un contexto de violencia de género. Este último hecho está directamente relacionado por la denuncia de la joven de 26 años fallecida en las últimas horas.



Tras tomar la decisión de quitarse la vida, la mujer quedó internada en grave estado en el hospital San Vicente Paul Villa del Rosario.